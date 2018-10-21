"Я не экстремалка": Надя Дорофеева откровенно рассказала о личной жизни

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка призналась, что вдохновляется путешествиями Дмитрия Комарова

Известная украинская поп-исполнительница Надежда Дорофеева, которая недавно поразила поклонников новым имиджем, на презентации нового сезона проекта "Мир Наизнанку" с Дмитрием Комаровым откровенно рассказала о том, где и как она любит путешествовать. Также артистка поделилась секретами личной жизни в интервью с 1+1.

"Лично для меня, путешествие – это время для перезагрузки, которого хватает на год, до следующего отпуска. Я с восхищением смотрю на путешествия Димы Комарова и слушаю его истории. Когда он рассказывает, что происходит на съемках, как опаздывает на самолет, как они летают на старых вертолетах. Тогда я понимаю, что Дима на своем месте", — рассказывает Надя Дорофеева.

Правда, несмотря на насыщенную и активную жизнь, Надя — совсем не экстремалка.

"В отличие от своего мужа, я не экстремалка. Вова у меня бывает везде. Например, занимается виндсерфингом и пытается меня заставить. Иногда мы даже спорим по этому поводу. Для него экстрим – уговорить меня на экстрим. Я люблю наблюдать за экстремалами, но сама не рискую", — призналась она.

Единственный экстрим, который она себе позволила — поездка на велосипеде в Черногории.

"Это велосипед! Максимальный был у меня в Черногории. Вова уговаривал меня несколько дней. В итоге на третий день я ему сказала: "Я сейчас это сделаю, но если что-то случится, ты будешь виноват!". Все обошлось и мне страшно не было, даже удивилась, что все очень быстро прошло", — вспоминает певица.

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Также артистка призналась, что еще раз хочет посетить Лондон.

"В детстве была в Лондоне. Мне было 11 лет, и город показалось скучным. Магазины рано закрывались, на то время мне казалось очень странным. Поэтому я очень хочу еще раз посетить этот город", — говорит она.

Девушка призналась, какое место, где она побывала с туристическим визитом, ей понравилось больше всего.

"Два года назад была в Нидерландах с подружками, мы ездили на музыкальный диджейский фестиваль, и я была поражена! Там классный шопинг, великолепные кухня и красивый центр города", – добавила она.

Ранее звезда группы "Время и Стекло" поразила поклонников яркими фото.

Напомним, первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: (video.rbc.ua)