Стильна штучка: Надя Дорофєєва зачарувала ефектним фото з Амстердама

Надя Дорофєєва - справжній майстер перевтілень і регулярно вражає і захоплює шанувальників різними образами - від жіночних і елегантних до повсякденних та навіть хуліганські. Для прогулянки по Амстердаму співачка вибрала стильний і зручний аутфит в спортивному стилі.

Барвистим фото учасниця групи "Время и Стекло" поділилася на своїй сторінці в Instagram. Надя позує біля будівлі з дзеркальними вікнами і оформленої у рожевих тонах у чорному спортивному костюмі Adidas з короткими штанами і білих кросівках. Знімок зроблений знизу, підкреслюючи нескінченні ноги артистки.

"Амстердам, ми повернулися, як і обіцяли. Ну чому ти такий красивий!??" - написала Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

У столицю Нідерландів вона відправилася разом з чоловіком Володимиром Дантесом. Останній також поділився на своїй сторінці фото і відео з поїздки.

"Амстердам неймовірний! Так багато сонячних днів, які він дарує нам не дарував вже давно ні ко му!) Блін, забув. Сьогодні ж дебати... який пост без цього?!) якщо вам цікаво за кого я, я за Україну!))" - зазначив музикант.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Звичайно ж, шанувальники завалили Надю компліментами щодо її стильного образу і квітучого зовнішнього вигляду.

"Ти прекрасна і це безумовно"

"Нестерпно гарна"

"Яка ж гарна фотка"

"Ти все одно красивіше Амстердама"

"Вид прекрасний, як і ти"

"Чому ти така красива"

"Побільше фоточек ти і Амстердам прекрасні"

"Ти як завжди бомба"

"Відмінного відпочинку!"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва запалила на секретній вечірці в Києві .

Ми також писали, що Надя Дорофєєва підкорила трендовим образом в стилі спорт-шик.

До речі, Надя Дрофеева в леопардовому образі зізналася у своїх табу.