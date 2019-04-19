Стильная штучка: Надя Дорофеева очаровала эффектным фото из Амстердама

Надя Дорофеева - настоящий мастер перевоплощений и регулярно поражает и восхищает поклонников самыми разными образами - от женственных и элегантных до повседневных и даже хулиганских. Для прогулки по Амстердаму певица выбрала стильный и удобный аутфит в спортивном стиле.

Красочным фото участницы группы "Время и Стекло" поделилась на своей странице в Instagram. Надя позирует у здания с зеркальными окнами и оформленного в розовых тонах в черном спортивном костюме Adidas с укороченными штанами и белых кроссовках. Снимок сделан снизу, подчеркивая бесконечные ноги артистки.

"Амстердам, мы вернулись, как и обещали. Ну почему ты такой красивый!??" - написала Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В столицу Нидерландов она отправилась вместе с супругом Владимиром Дантесом. Последний также поделился на своей страничке фото и видео с их поездки.

"Амстердам невероятен! Так много солнечных дней, которые он нам дарит не дарил уже давно ни ко му!) Блин, забыл. Сегодня ж дебаты... какой пост без этого?!) если вам интересно за кого я, я за Украину!))" - отметил музыкант.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Конечно же, поклонники завалили Надю комплиментами относительно ее стильного образа и цветущего внешнего вида.

"Ты прекрасна и это безусловно"

"Невыносимо красивая"

"Какая же красивая фотка"

"Ты все равно красивей Амстердама"

"Вид прекрасен, как и ты"

"Почему ты такая красивая"

"Побольше фоточек ты и Амстердам прекрасны"

"Ты как всегда бомба"

"Отличного отдыха!"

Напомним, Надя Дорофеева зажгла на секретной вечеринке в Киеве .

Мы также писали, что Надя Дорофеева покорила трендовым образом в стиле спорт-шик.

К слову, Надя Дрофеева в леопардовом образе призналась в своих табу.