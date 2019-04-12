Спокусливий рятувальник: Надя Дорофєєва запалила на секретній вечірці в Києві (фото)

Дорофєєва приміряла відвертий топ
Надя Дорофєєва продемонструвала шанувальникам не тільки новий образ, але і свій яскравий талант. Так, популярна співачка й солістка групи Время и Стекло також час від часу виступає в ролі діджея на різних вечірках. Наприклад, з нагоди запуску капсульної колекції Moschino and H&M в листопаді 2018 року Надя також була Dj-єм. Тоді спывачка навіть назвала себе "кислотним діджеєм DoDo".
І ось, під час вечірки в одному зі столичних барів Надя Дорофєєва знову пробудила в собі кислотного діджея. При цьому вбрання співачка підібрала більше, ніж виразний.
Так, на Дорофєєвій – жовтий смугастий топ від бренда Jatual. При цьому зовні топ і куртка до нього нагадує строкатий жилет рятувальників, який світиться в темряві.
Довершують образ джинси-варенки з завищеною талією і зачіска-мальвіна. А також макіяж з акцентом на губи.
"Magic secret part" - підписала фото Надя.
Стильна Надя Дорофєєва в ролі діджея (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
До речі, чоловік Дорофєєвої (Володимир Дантес) також побував на вечірці і зняв кілька коротких відео. При цьому ведучий і блогер захоплено зазначив: "Моя ще і ді-джей, дивіться! Просто..."
Кадр з відео: instagram.com/vladimirdantes
Шанувальники Дорофєєвої просто прийшли в захват від її нового образу:
Нагадаємо образ Наді на вечірці Moschino and H&M:
Надя Дорофєєва в ролі діджея на вечірці Moschino and H&M в Києві (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше "леопардовя" Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу.
Також до цього Надя Дорофєєва заворожила образом у total black.