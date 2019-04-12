Спокусливий рятувальник: Надя Дорофєєва запалила на секретній вечірці в Києві (фото)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва приміряла відвертий топ

Надя Дорофєєва продемонструвала шанувальникам не тільки новий образ, але і свій яскравий талант. Так, популярна співачка й солістка групи Время и Стекло також час від часу виступає в ролі діджея на різних вечірках. Наприклад, з нагоди запуску капсульної колекції Moschino and H&M в листопаді 2018 року Надя також була Dj-єм. Тоді спывачка навіть назвала себе "кислотним діджеєм DoDo".

І ось, під час вечірки в одному зі столичних барів Надя Дорофєєва знову пробудила в собі кислотного діджея. При цьому вбрання співачка підібрала більше, ніж виразний.

Так, на Дорофєєвій – жовтий смугастий топ від бренда Jatual. При цьому зовні топ і куртка до нього нагадує строкатий жилет рятувальників, який світиться в темряві.

Довершують образ джинси-варенки з завищеною талією і зачіска-мальвіна. А також макіяж з акцентом на губи.

"Magic secret part" - підписала фото Надя.

Стильна Надя Дорофєєва в ролі діджея (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, чоловік Дорофєєвої (Володимир Дантес) також побував на вечірці і зняв кілька коротких відео. При цьому ведучий і блогер захоплено зазначив: "Моя ще і ді-джей, дивіться! Просто..."

Кадр з відео: instagram.com/vladimirdantes

Шанувальники Дорофєєвої просто прийшли в захват від її нового образу:

Нельзя быть такой афигенной!

Вогняна цукерочка))

Надя, кажется, ты пьяна немного))

Боже, лимонный цвет тебе так идет!

Тобі все личить, ти ідеальна!

Яка ж вона гарна та спокуслива! Хочу бути як Надя)

Какая красивая! Ждем фоточки)

Мега красива!

Как всегда, гарнюня!

Просто королева! Лучшая!

Чарівна троянда)

аща!

Чарівна троянда)

Нагадаємо образ Наді на вечірці Moschino and H&M:

Надя Дорофєєва в ролі діджея на вечірці Moschino and H&M в Києві (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше "леопардовя" Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу.

Також до цього Надя Дорофєєва заворожила образом у total black.