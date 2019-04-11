"Леопардова" Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу

Співачка зізналася, що їй дуже подобається пробувати щось нове
Надя Дорофєєва у багатьох асоціюється з яскравим і зухвалим стилем і сміливим поводженням, однак, як зізналася сама співачка, так було не завжди. Раніше у неї було безліч обмежень, проте їй вдалося змінитися і стати більш вільною. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ефектним фото в трендовому вбранні, а також розповіла про те, як змінилася вона і її смаки з часом.
На чуттєвому знімку Надя відображена у відвертій сукні з леопардовим принтом на бретельках. Образ доповнює злегка розпатлане підібране нагору волосся і золоте намисто-чокер. Руки виконавиця тримає перед собою, демонструючи свої татуювання.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
За словами Дорофєєвої, ще кілька років тому вона була категорично проти тату у дівчат.
"Коли мені поставили запитання про моє ставлення до татуювань. 8 років тому я відповіла, що не розумію дівчат, які їх роблять і навіщо псують своє тіло, а ще всього лише 2 місяці тому я й уявити собі не могла, що коли-небудь у моєму гардеробі буде річ з леопардовим принтом. У школі я не любила читати, а сьогодні для мене час читання - дорогоцінне. Табу, поставлені мною раніше - сьогодні скасовані. Мені подобається дивувати саму себе і пробувати щось нове! По-моєму це і є свобода..." - відверто поділилася співачка.
Шанувальники подякували Наді за відвертість і засипали її компліментами щодо її зовнішності і вбрання.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зачарувала образом від українського бренду.
Крім того, Надя Дорофєєва розчулила мережу романтичним образом в довгій сукні з дрібним квітковим принтом.