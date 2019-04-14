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"Ідеальна дівчина": Дорофєєва підкорила трендовим образом в стилі спорт-шик

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2019 - 09:47
"Ідеальна дівчина": Дорофєєва підкорила трендовим образом в стилі спорт-шик
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка повеселила емоційною мімікою

Популярна співачка Надя Дорофєєва зізнається, що з її фігурою можна легко одягатися в будь-якому стилі, і часто її вбрання залежить від настрою. У повсякденному житті артистку можна побачити у вільному, комфортному одязі оверсайз, а перевагу вона часто віддає корейським брендам, але в її гардеробі чимало речей українських дизайнерів і всесвітньо відомих марок. Так, Надя показала знімок, на якому зображена в стилі спорт-шик.

Співачка сидить в розслабленній позі на стільці в трендових об'ємних світлих джинсах, чорному світшоті і масивних кросівках. В руках у неї стаканчик з кавою, а жива, емоційна міміка видає зацікавленість спілкуванням з тим, хто знаходиться по той бік об'єктива.

"Давайте поговоримо", - підписала фото англійською мовою артистка.

&quot;Ідеальна дівчина&quot;: Дорофєєва підкорила трендовим образом в стилі спорт-шик

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники детально вивчили образ співачки і завалили її компліментами. Багато з них припустили, що в стаканчику у Наді її улюблений напій – латте.

"Як завжди на стилі!", "Ти просто Додо зірка", "Круто!", "Дуже гарно", "Цей ланцюг на джинсах виглядає просто дуже круто! Оригінальний і цікавий акцент в образі, варто взяти на замітку!", "Вау, яка гарна!", "Нереально круто!", "Шикарна, як завжди", "Ідеальна дівчина", "Найкрасивіша в світі!" - писали фолловери.

У сторіз Надя не втрималася і показала свій повсякденний образ. На дівчині – сірий укорочений світшот, джинси оверсайз і біла куртка. У підпису співачка повідомила, що зібралася на роботу, а пізніше показала короткий ролик з гримерки в сценічному вбранні.

&quot;Ідеальна дівчина&quot;: Дорофєєва підкорила трендовим образом в стилі спорт-шик

&quot;Ідеальна дівчина&quot;: Дорофєєва підкорила трендовим образом в стилі спорт-шик

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва в ролі діджея запалила на секретній вечірці в одному з київських закладів в оригінальному вбранні.

До слова, Надя Дрофєєва в леопардовому образі зізналася у своїх табу.

До речі, чоловік Наді Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес присвятив їй оригінальний вірш.

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