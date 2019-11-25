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Як сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.11.2019 - 11:38
Як сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкою
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Антоніна зворушливо привітала актрису з Днем матері

53-річна актриса Ольга Сумська може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою - зірці складно дати її роки, адже вона виглядає набагато молодше. Нещодавно вона прикрасила обкладинку журналу, позуючи в розкішній сукні-вишиванці і захоплюючи своєю красою. Шанувальники не раз відзначали її разючу подібність зі старшою донькою Антоніною Паперною, яка пішла по стопах матері і також стала актрисою, і нове спільне фото артисток лише підтвердило це.

На своїй сторінці в Instagram Тоня поділилася ефектним кадром з мамою - вони сфотографувалися в дзеркалі, при цьому Ольга ніжно обіймає доньку. Мама і дочка одягнені в схожі чорні футболки, а крім того, у них однакові зачіски і колір волосся - в результаті навіть складно відразу відрізнити, хто де!

Милим фото 29-річна Паперна поділилася на честь Дня матері, який відзначається в Росії 24 листопада. Зазначимо, що в Україні це свято припадає на другу неділю травня.

Як сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкою

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/tonya_papernaya)

"mother's Day @olgasumska Так, я знаю, ми дуже схожі", - прокоментувала кадр дівчина.

"Моя любов!" - відгукнулася розчулена актриса в коментарях.

Як сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкою

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальників в черговий раз вразила подібності мами і дочки та молодий вигляд Ольги, відзначаючи, що вони виглядають як сестри-близнюки.

  • У матусі німб над головою! Богиня!
  • Ксерокопія мамусі!
  • Ви неймовірно красиві
  • Які гарні!
  • Близнюки
  • Красуні нереальні
  • Дві талановиті актриси супер мами
  • Ого, красивыее які
  • Як дві краплі води
  • Оченята татусеві
  • найкращі і красиві
  • Так,ви неймовірно схожі
  • Дуже схожі!!!!
  • Дійсно схожі, але очі татусеві, якщо очі мамині підставити, то одне лице

Як сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкоюЯк сестри-близнюки: Ольга Сумська приголомшила неймовірною схожістю з дочкою

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Також ми писали про те, що Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.

Еталон! Ольга Сумська зачарувала ретро знімками 22-річної давнини Українська красуня: Ольга Сумська у сукні-вишиванці прикрасила обкладинку журналу
Новини України Ольга Сумськадочь
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