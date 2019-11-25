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Как сестры-близнецы: Ольга Сумская ошеломила невероятным сходством с дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 11:38
Как сестры-близнецы: Ольга Сумская ошеломила невероятным сходством с дочерью
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Антонина трогательно поздравила актрису с Днем матери

53-летняя актриса Ольга Сумская может похвастаться цветущим внешним видом и стройной фигурой - звезде сложно дать ее годы, ведь она выглядит намного моложе. Недавно она украсила обложку журнала, позируя в роскошном платье-вышиванке и восхищая своей красотой. Поклонники не раз отмечали ее поразительное сходство со старшей дочерью Антониной Паперной, которая пошла по стопам матери и также стала актрисой, и новое совместное фото артисток лишь подтвердило это.

На своей странице в Instagram Тоня поделилась эффектным кадром с мамой - они сфотографировались в зеркале, при этом Ольга нежно обнимает дочку. Мама и дочь одеты в похожие черные футболки, а кроме того, у них одинаковые прически и цвет волос - в результате даже сложно сразу отличить, кто где!

Милым фото 29-летняя Паперная поделилась в честь Дня матери, который отмечается в России 24 ноября. Отметим, что в Украине этот праздник выпадает на второе воскресенье мая.

Как сестры-близнецы: Ольга Сумская ошеломила невероятным сходством с дочерью

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/tonya_papernaya)

"Mother’s Day @olgasumska Да, я знаю, мы очень похожи", - прокомментировала кадр девушка.

"Моя любовь!" - отозвалась растроганная актриса в комментариях.

Как сестры-близнецы: Ольга Сумская ошеломила невероятным сходством с дочерью

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Поклонники в очередной раз поразились сходству мамы и дочери и молодому виду Ольги, отмечая, что они выглядят как сестры-близнецы.

  • У мамочки нимб над головой! Богиня!
  • Ксерокопия мамусi!
  • Вы невероятно красивые
  • Какие красивые!
  • Близнецы
  • Красотки нереальные
  • Две талантливые актрисы супер мамы
  • Ого, красивыее какие
  • Как две капли воды
  • Глазки папины
  • Самые лучшие и красивые
  • Да,вы невероятно похожи
  • Очень похожи!!!!
  • Дійсно схожі, але очі татусеві, якщо очі мамині підставити, то одне лице

Как сестры-близнецы: Ольга Сумская ошеломила невероятным сходством с дочерью

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Также мы писали о том, что Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.

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