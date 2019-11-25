Как сестры-близнецы: Ольга Сумская ошеломила невероятным сходством с дочерью

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Антонина трогательно поздравила актрису с Днем матери

53-летняя актриса Ольга Сумская может похвастаться цветущим внешним видом и стройной фигурой - звезде сложно дать ее годы, ведь она выглядит намного моложе. Недавно она украсила обложку журнала, позируя в роскошном платье-вышиванке и восхищая своей красотой. Поклонники не раз отмечали ее поразительное сходство со старшей дочерью Антониной Паперной, которая пошла по стопам матери и также стала актрисой, и новое совместное фото артисток лишь подтвердило это.

На своей странице в Instagram Тоня поделилась эффектным кадром с мамой - они сфотографировались в зеркале, при этом Ольга нежно обнимает дочку. Мама и дочь одеты в похожие черные футболки, а кроме того, у них одинаковые прически и цвет волос - в результате даже сложно сразу отличить, кто где!

Милым фото 29-летняя Паперная поделилась в честь Дня матери, который отмечается в России 24 ноября. Отметим, что в Украине этот праздник выпадает на второе воскресенье мая.

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/tonya_papernaya)

"Mother’s Day @olgasumska Да, я знаю, мы очень похожи", - прокомментировала кадр девушка.

"Моя любовь!" - отозвалась растроганная актриса в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Поклонники в очередной раз поразились сходству мамы и дочери и молодому виду Ольги, отмечая, что они выглядят как сестры-близнецы.

У мамочки нимб над головой! Богиня!

Ксерокопия мамусi!

Вы невероятно красивые

Какие красивые!

Близнецы

Красотки нереальные

Две талантливые актрисы супер мамы

Ого, красивыее какие

Как две капли воды

Глазки папины

Самые лучшие и красивые

Да,вы невероятно похожи

Очень похожи!!!!

Дійсно схожі, але очі татусеві, якщо очі мамині підставити, то одне лице

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

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