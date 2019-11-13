Українська красуня: Ольга Сумська у сукні-вишиванці прикрасила обкладинку журналу

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса стала обличчям відразу двох обкладинок видання

Відома актриса Ольга Сумська - одна з найкрасивіших жінок України, яка неодноразово викликала захоплення своєю нев'янучою красою - у свої 53 роки вона виглядає просто приголомшливо. При цьому зовсім не завдяки лише макіяжу або вдалому ракурсу - зірка неодноразово публікувала фото без макіяжу, вражаючи своєю природною красою. Не дивно, що артистку запросили стати обличчям українського журналу.

Ольга прикрасила відразу дві обкладинки видання Ukrainian people, які показала на своїй сторінці в Instagram. На обох фото вона позує в розкішному платті-вишиванці, притискаючи руки до грудей. Непомітний макіяж і красиво укладені локони завершують ефектний образ.

Зазначимо, що одна з обкладинок виконана в жовтому кольорі, а інша – у синьому. Сумська попросила підписників допомогти їй визначитися, яка ж з них краще?

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Привіт, дорогі мої! От дилема... Стала обличчям відомого українського видання @ukrainian_people_magazine! Хочу у вас запитати, яка обкладинка краща? Жовта чи блакитна? Як на мене, обидві яскраві..Тож, з вами ми точно визначимось!

Вже незабаром! Відомі артисти, меценати, лікарі, благодійники, юристи, інвестори, телеведучі .. в проекті #100успішнихукраінців", - написала народна артистка під публікацією.

Користувачі мережі залишили тисячі лайків під фото і почали ділитися своїми думками, заодно обсипаючи актрису компліментами.

Олю, ти прекрасна на обох, але на жовтій справді більш знайома і рідна

Олечко, Гарні обидві, але на жовтій Ві більше схожа на собі і живіша

Жовта. Суцільна ніжність

Обидві гарні, мені більше подобаються перша, де чарівна посмішка

Мені більше жовта подобається. Більш природна.

Якби ж фото з другої обкладинки та на перший (синій) фон - було б ідеально)

Блакитну дуже відфотошопили, Ві там і на собі не дуже схожі

Жовта дуже красива

На жовтій обкладинці Вам сукня більше личіть, та й сам жовтий колір для обкладинки тепліший і приємніший

Жовта більш справжня, хоча ві красуня скрізь

Сто відсотків жовта там виглядаєте дуже класно)!

на блакитній наче несправжня

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.