"Всі не безгрішні": Ольга Сумська розповіла про зради чоловіка

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком (instagram.com/olgasumska)

Актриса зізналася, що за 22 роки шлюбу вони пережили всяке

Знаменита українська актриса Ольга Сумська - успішна у своїй професії, приголомшливо виглядає в свої 53 роки, а також щаслива дружина і мама двох доньок. Нещодавно старша донька Антоніна, яка живе в Москві, приїжджала в Київ, і артистка влаштувала душевну прогулянку по місту з улюбленими дівчатами. Однак, як відверто зізналася зірка в інтерв'ю програмі "Кава з перцем" на телеканалі "Україна", її сімейне життя зовсім не було безхмарним.

Ольга розповіла, що за 22 роки у шлюбі з Віталієм Борисюком траплялася невірність як з його, так і з її боку. Проте обидва вони зробили з цього висновки і тепер цінують кожен день разом.

"Ну, як вам сказати, це випробування, ми ж всі не безгрішні, всі абсолютно, якісь спокуси були...І тому сьогодні Віталік зробив якісь висновки для себе, і я теж. Тому що кожен день як подарунок долі, життя таке швидкоплинне", — поділилася Сумська.

Відео: інтерв'ю Ольги Сумської (youtube.com/Канал Україна)

Актриса сміливо зізналася, що вона теж зраджувала чоловікові. Однак бажання піти з сім'ї у неї ніколи не було.

"Літаки прилітали, і шанувальники були, дзвонили, але занадто яких-небудь серйозних таких землетрусів в нашій родині, щоб сказати, що все, я знайшла якогось мільйонера, не було. Я його не шукала, він мені не потрібен, тому що у мене є мій рідний чоловік, якого я дуже люблю, і я ціную наші взаємини, такі витривалі і загартовані часом. А найголовніше, знаєте, щоб наша любов з Борисюком ставала лише міцніше. Кохання, кохання і ще раз кохання. Адже ми цього варті", — зазначила артистка.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, що відносини Ольги та Віталія тривають вже 22 роки, пара виховує 17-річну доньку Ганну. З 1987 по 1991 рік Сумська також була в шлюбі з актором Євгеном Паперним, від якого має 29-річну доньку Антоніну.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і дітьми (instagram.com/olgasumska)

Раніше Ольга Сумська покрасувалася на пляжі в ефектній сукні-вишиванці і взяла участь у зйомках популярного ТВ-проекту про паранормальні здібності.