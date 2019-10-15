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"Ось у кого ви така красуня": Ольга Сумська показала свою маму

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.10.2019 - 10:34
"Ось у кого ви така красуня": Ольга Сумська показала свою маму
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Мама актриси відсвяткувала день народження

53-річна українська актриса Ольга Сумська - справжня красуня і в свої роки може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і відмінною фігурою. Прекрасні зовнішні дані вона передала і своїм дочкам Антоніні, яка взагалі копія мами, і молодшій Ганні. А судячи з нових фото в Instagram артистки, це у них дійсно у генах - зірка показала милі сімейні кадри зі своєю мамою.

15 жовтня заслужена артистка УРСР Ганна Іванівна Сумська відсвяткувала свій 86-й день народження в колі сім'ї. Ольга поділилася зворушливим знімком з ошатною мамою, яка тримає в руках святковий торт, а дочка ніжно обнімає її ззаду.

&quot;Ось у кого ви така красуня&quot;: Ольга Сумська показала свою маму

Фото: Ольга Сумська з мамою (instagram.com/olgasumska)

Артистка також показала відео з святкування.

"Зі святом ПОКРОВИ,друзі! Наша Берегиня Ганна Іванівна,іменинниця,передає всім вітання! Святкуємо і насолоджуємось життєвими історіями у виконанні заслуженої артистки! Многая Літа МАМОЧКО,рідненька!" - душевно прокоментувала Сумська.

Відео: Ольга Сумська з мамою (instagram.com/olgasumska)

Підписники актриси поспішили приєднатися до привітань і побажань, а також зазначили, що тепер зрозуміло. у кого ж Ольга вийшла такою красунею.

  • Довгих років життя вашій мамі. Ольга,у вас точно мамин голос
  • Така гарна жінка!!!
  • Вітання!
  • З днем Народження! Многая літа!
  • Мої вітання, здоров'я! Так ось у кого Ви така красуня
  • Яка краса.... наші привітання!!! Вісь тепер стало ясно в кого Ви така красуня!!!!
  • Твоя мама дуже гарна
  • Це - шедевр!
  • Вітаю пані Ганну зі святому. Бажаю їй всього найкращого))
  • Міцного здоров'я на довгі, довгі роки
  • Міцного здоров'я та Всіх Благ. Такий Домашній вогнище за столом, затишок і гармонія процвітає

&quot;Ось у кого ви така красуня&quot;: Ольга Сумська показала свою маму

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська у старовинній вишиванці заворожила красою.

Також Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.

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