"Розлучаємося з тобою": LOBODA поділилася сумними думками

LOBODA. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка стурбувала шанувальників новим посланням

Світлана Лобода (LOBODA) опублікувала на свою сторінку в Instagram пост з сумними рядками.

"от і ми розлучаємося з тобою

закриваючи на серці всі двері

ти стаєш знову мрією

і моєю найбільшою втратою", - написала в мережі співачка і супроводила рядочки чорно-білим кадром, на якому вона зображена в блискучому міні-сукня на сцені.

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Пост зірки, яка в травні цього року народила другу дочку від невідомого чоловіка, стурбував її шанувальників.

"Так зворушливо. Душу зачіпає...", "Не сумуй Серденько, ти сильна, прорвешься", "Що за дурень міг від неї відмовитися? Втратив він", - написали фоловерів.

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Лобода і соліст Rammstein сходили на побачення в Берліні.

Також Світлана Лобода показала, як побувала на шоу Ліндеманна в Німеччині.

Тілля і Світлану вже давно підозрюють у відносинах, деякі навіть впевнені в тому, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як чоловік зробив художник незвичайний подарунок.

Зазначимо, що Тілля Ліндеманна розпитали про "подружці Лободі".

Відео: РБК-Україна