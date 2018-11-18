"Расстаемся с тобой": LOBODA поделилась печальными мыслями

LOBODA. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица обеспокоила поклонников новым посланием

Светлана Лобода (LOBODA) опубликовала на свою страницу в Instagram пост с грустными строками.

"вот и мы расстаёмся с тобой

закрывая на сердце все двери

ты становишься снова мечтой

и моей самой главной потерей", - написала в сети певица и сопроводила четверостишье черно-белым кадром, на котором она изображена в блестящем мини-платье на сцене.

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Пост звезды, которая в мае этого года родила вторую дочь от неизвестного мужчины, обеспокоил ее поклонников.

"Так трогательно. Душу задевает...", "Не грусти Светик, ты сильная, прорвешься", "Что за дурак мог от неё отказаться? Потерял он", - написали фолловеры.

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода и солист Rammstein сходили на свидание в Берлине.

Также Светлана Лобода показала, как побывала на шоу Линдеманна в Германии.

Тилля и Светлану уже давно подозревают в отношениях, некоторые даже уверены в том, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как мужчина сделал артистке необычный подарок.

Отметим, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе".

Видео: РБК-Украина