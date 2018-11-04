"Подарок Тилля": Лобода перестала скрывать роман с лидером Rammstein

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Фанаты считают, что одинаковые аксессуары у артиста и дочери Лободы — прямой намек на отношения

Опальная украинская артистка Светлана Лобода, которую недавно из больницы в Москве забирал лидер легендарной рок-группы Rammstein, снова дала откровенный намек на отношения с музыкантом. Фанаты заметили, что ее дочь носит такое же украшение, как и Тилль. Свои догадки они выразили под недавней публикацией певицы в Instagram.

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники заметили, что у Евы на шее висит такая же брошка-галстук, как у Тилля Линдеманна.

Фото: (wikiwand.com)

"Ева — чудо, безусловно, синг тоже. Люблю ее песни! Очень. Но... ребята, разве никто не уловил ещё один подтекст этого поста??? Судя из комментариев, никто не обратил внимание на Евы украшение-брошку в виде мухи (извините, не знаю как оно правильно называется). А теперь загуглите фото Тиля Линдеманна — о чудо, он тоже любит надевать брошки-галстуки в виде насекомых. Совпадение - не думаю. Не могла Светлана Лобода так "спалиться", — пишет один из комментаторов.

Скриншот комментария поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Другие фанаты также заметили определенное сходство в украшениях.

"На шее у Евочки подарок Тилля?", "Брошь которую носил Тиль )))) теперь носит Ева )))", "Светлана, не подскажете, где Тилль такую висюльку купил? Такую же хочу, а тут еще и вашей доченьки такая же", "Блин, вы заметили брошку Тилля на ее шее?", – подметили пользователи.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"

До этого Линдеманн резко высказался о семейной жизни.

Видео: (video.rbc.ua)