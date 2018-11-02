Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"

Фото: коллаж РБК-Украина

В интервью рокер улыбнулся на вопрос журналиста о Светлане и быстро закончил разговор

Вокалист популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, который приехал за украинской певицей Светланой Лободой в больницу в Москве (РФ), прокомментировал слухи об их отношениях. В интервью росСМИ он улыбнулся на вопрос журналиста о Лободе и быстро закончил разговор.

"О твоей подружке Лободе тебя можно спросить?", - задал вопрос журналист.

"Спросить можно, но я вряд ли отвечу. Да и вообще, мне уже пора идти…", - увильнул от ответа музыкант, которому приписывают любовную связь с Лободой.

Напомним, что 30 октября после клиники, куда украинка попала с обструкцией почки, Тилль Линдеманн и Светлана Лобода отправилась в один из ресторанов на ужин. Вскоре к ним присоединилась старшая дочь певицы Ева, которая практически весь вечер провела на коленях у рокера.

Из ресторана Лобода и Линдеманн вышли, держась за руки.

Согласно слухам в прессе, солист Rammstein Тилль Линдеманн является отцом второго ребенка Лободы - Тильды.

Ранее мы писали о том, что участник нового сезона "Битвы экстрасенсов", известный экстрасенс Тимофей Руденко считает, что певица Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн могут быть счастливы вместе и у них есть все шансы построить долгие и крепкие отношения.

Напомним, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов.

Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина