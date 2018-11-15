Светлана Лобода и солист Rammstein сходили на свидание в Берлине

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Украинская певица продолжает турне по городам Германии

Перенесшая операцию на почке украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас на гастролях в Германии, сходила там на свидание с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что артистка в рамках своего тура успешно выступила в столице Германии Берлине. Перед концертом звездную пару заметили у входа в концертный зал, а во время шоу Линдеманна неоднократно видели в VIP-ложе.

По словам очевидцев, 55-летний Тилль, которому приписывают отцовство второго ребенка Лободы, провел певицу в концертный зал, а сам наблюдал шоу из VIP-зоны. После выступления Светлана скрылась с музыкантом в неизвестном направлении.

Поклонники также обратили внимание, что в гастрольном туре певицы по Германии есть дополнительный выходной перед концертом в Берлине. Его, как предположили фаны, знаменитость взяла специально для того, чтобы провести время с возлюбленным.

Ранее в Instagram Лободы появилось загадочное фото вместе с ее старшей дочкой Евой, которую она взяла с собой в тур, и букетом роз. "Спасибо, моя любовь", - подписала снимок звезда.

Фото: Светлана Лобода с дочерью (instagram.com/lobodaofficial)

Певица также поделилась фото с выступления в Германии, где она вышла на сцену в облегающем мини-платье.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода показала, как побывала на шоу Линдеманна в Германии.

Тилля и Светлану уже давно подозревают в отношениях, некоторые даже уверены в том, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как мужчина сделал артистке необычный подарок.

Отметим, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"

Видео: РБК-Украина