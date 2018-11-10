Лобода показала, как побывала на шоу Линдеманна в Германии

Уже давно ходят слухи об отношениях между Линдеманном и Лободой. Снимки из сториз еще больше "подогревают" их
Опальная украинская поп-артистка Светлана Лобода, которую не так давно из больницы в Москве забирал лидер легендарной рок-группы Rammstein, отправилась на родину фронтмена немецкой рок-группы Тилля Линдеманна. Певица прилетела в Дюссельдорф (Германия). Она уже успела запостить оттуда первые снимки. Фото скандальная знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram несколько сториз из Германии.
Фото из сториз (instagram.com/lobodaofficial)
Так, в одном из них показан аэропорт, в другом отображен список концертов Rammstein. Звезда прокомментировала, что все билеты на шоу знаменитой рок-группы уже раскуплены. Поговаривают, что Лобода оказалась там не случайно. По мнению фанов, туда она прилетела на встречу со своим возлюбленным Тиллем Линдеманном.
Тилля и Светлану уже давно подозревают в отношениях, некоторые даже уверенны в том, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как мужчина сделал артистке необычный подарок.
Напомним, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"
До этого Линдеманн резко высказался о семейной жизни.
Видео: (video.rbc.ua)