ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Лобода показала, как побывала на шоу Линдеманна в Германии

Lite » Звезды 10.11.2018 - 22:32
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Уже давно ходят слухи об отношениях между Линдеманном и Лободой. Снимки из сториз еще больше "подогревают" их


Опальная украинская поп-артистка Светлана Лобода, которую не так давно из больницы в Москве забирал лидер легендарной рок-группы Rammstein,  отправилась на родину фронтмена немецкой рок-группы Тилля Линдеманна. Певица прилетела в Дюссельдорф (Германия). Она уже успела запостить оттуда первые снимки. Фото скандальная знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram несколько сториз из Германии.

 Фото из сториз (instagram.com/lobodaofficial)

Так, в одном  из них показан аэропорт, в другом отображен список концертов Rammstein. Звезда прокомментировала, что все билеты на шоу знаменитой рок-группы уже раскуплены. Поговаривают, что Лобода оказалась там не случайно. По мнению фанов, туда она прилетела на встречу со своим возлюбленным Тиллем Линдеманном.

Тилля и Светлану уже давно подозревают в отношениях, некоторые даже уверенны в том, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как мужчина сделал артистке необычный подарок.

Напомним, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"

До этого Линдеманн резко высказался о семейной жизни.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины ЛободаТилль Линдеманн
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь