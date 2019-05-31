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Вєрка Сердючка в білих колготках покаталася на банані (фото)

STYLERПерсони    31.05.2019 - 16:18
Вєрка Сердючка в білих колготках покаталася на банані (фото)
Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вєрка Сердючка показала нове фото з мамою і розсмішила мережу

Вєрка Сердючка після поїздки в Нью-Йорк, де вони з мамою гуляли по Центральному парку, вже встигла порадувати фанатів фотографією, зробленою в Києві.

Так, в Instagram-акаунті української суперзірки з'явився знімок, на якому видно, як Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки катається по Дніпру на надувному плавзасобі, який в народі називають "бананом". Компанію в "покатушках" по дніпровських хвилях на жовтому атракціоні Данилку склала мама Вєрки Сердючки (Інна Білоконь).

Вєрка Сердючка на фото - в звичному образі - з зіркою на голові, яскравому костюмі та білих колготках.

Вєрка Сердючка в білих колготках покаталася на банані (фото)

Вєрка Сердючка покаталася на банані по Дніпру (фото: instagram.com/v_serduchka)

Користувачів мережі неабияк повеселив цей знімок.

  • Ніхто так не підіймає настрій як Сердючка!
  • Точно. Нічого такого не роблять, а смішно. Самородок.
  • Божечки! Якщо б я побачила це вживу! Просто клас!
  • З поверненням у рідну гавань!
  • Головне, щоб ЗІРКА не потонула.
  • Пливуть акули шоу-бізнесу.
  • Я валяюся просто!!!
  • Андрій, дякую за те, що ти є! Ми земляки, полтавці, і ти для мене велика відрада і натхнення. Удачі тобі у всьому, натхнення на нові проекти та досягнення, щастя і Божої допомоги.
  • Ці ошатні колготи.

Раніше ми писали про те, що Андрій Данилко відверто розповів про плани Насті Каменських і Потапа щодо дітей.

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