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Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках

Lite » Мода 27.02.2020 - 12:35
Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках
Меланія Трамп (колаж: РБК-Україна)

Таою Меланію вже давно не бачили

Меланія Трамп не перестає підкорювати шанувальників яскравими стильними виходами. 26 лютого завершився триденний офіційний візит Дональда Трампа в Індії. Президента США в цій поїздці супроводжувала не тільки його дружина, а також дочка зі своїм чоловіком — Іванка Трамп і Джаред Кушнер. "Першу сім'ю США" в Індії чекала насичена програма. Крім ділових зустрічей та прийомів, подружжя відвідали різні музеї, громадські та благодійні організації. Весь цей час увага fashion-ЗМІ була прикута до яскравих виходів Меланії та Іванки Трамп. Жінки встигли показати модний майстер-клас, як носити біле в цьому сезоні. Новий образ Меланії — ще один ідеальний приклад.

Так, рано вранці 27 лютого особистий літак президента США приземлився у Вашингтоні. Де пару вже чекали не тільки чиновники, але і папараці. У центрі уваги — стильний образ Меланії.

За кілька днів в Індії шанувальники 49-річної дружини Дональда Трампа вже звикли бачити її у вишуканих вбраннях — пишних сукнях або елегантних комбінезонах. На рідній землі Меланія Трамп постала у несподіваному "бунтарську" образі. До якого однозначно слід придивитися на весну 2020.

Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках

Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках

Стильна Меланія Трамп (скріншоти поста: instagram.com/elegant_melania)

Перед фотографами Меланія постала в білосніжному пальто класичного крою від бренду JOSEPH. Вкотре підкреслимо, що білий — провідний колір весни-літа 2020. На Українському тижні моди SS2020 не знайшлося дизайнера, який би не представив у своїй новій колекції вбрання "з чистого аркуша". Біле пальто простого крою — однозначний must have сезону.

Також образ Меланії складається з чорних облягаючих джинсів, які вигідно підкреслюють стрункі ніжки першої леді США. Під джинси підібраний чорний гольф. Завершують бунтарський лук улюблені грубі черевики Меланії від бренду Dior. З аксесуарів — чорні сонцезахисні окуляри, що приховують втому від тривалого перельоту. Волосся першої леді розпущене і завите в пишні локони. Аутфіт вийшов дійсно крутим.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп наділа об'ємне плаття-балахон за $3,000, яке додало їй зайві кілограми.

Іванка Трамп засліпила розкішним образом в білому платті, залишивши позаду мачуху Меланія Трамп в грайливій сукні за € 1860 захопила трендовим образом на літо 2020
Новини України Мелания Трампобраз
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