Меланія Трамп в Diоr показала бездоганний стиль під час першого офіційного виходу на карантині

Меланія Трамп (колаж: РБК-Україна)

Перша леді США вразила потужною промовою

Меланія Тарам вперше за час карантину та ізоляції з'явилася на публічному заході, супроводжуючи чоловіка, президента США Дональда Трампа. До цього приводом для невеликого порушення заходів безпеки стала висадка дерев біля Білого дому, яка була приурочена до святкування Дня Землі (22 квітня). А днями в Рожевому саду Білого дому відбулася офіційна церемонія на честь Національного дня молитви. На заході виступили з офіційною промовою Дональд і Меланія Трамп.

Пеша леді з'явилася в трендовому стильному вбранні, що підкреслило достоїнства фігури. Але при цьому стриманому, як і передбачає дрес-код події.

До речі, і президент США, і перша леді з'явилися на публіці без маски і рукавичок. Трамп з дружиною навіть трималися за руки.

Скриншот:instagram.com/melaniatrump.style

Перша леді Америки віддала перевагу сукні А-силуету пісочного відтінку без рукавів в стилі сафарі з накладними кишенями від Diоr. Талію вона виділила тонким чорним шкіряним ремінцем. Свій образ Меланія доповнила туфлями на тонкій шпильці "питонового" забарвлення від Christian Louboutin.

Макіяж і зачіска Меланії були традиційними для першої леді – виразні смокі-айсі акуратно укладене у великі локони волосся, що відкривають обличчя.

Меланія з трибуни закликала молитися за тих, хто захворів коронавірусною інфекцією і бореться за життя, підтримати їх сім'ї та рідних, а також медиків, які самовіддано виконують життєво важливу місію в непростий час випробувань.

Раніше Меланія Трамп вразила незвично зухвалим лукомв джинсах і масивних черевиках.