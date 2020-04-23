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Меланія Трамп в елегантному тренчі і з золотою лопатою замість аксесуарів взялася за висадку дерев біля Білого дому

Lite » Мода 23.04.2020 - 13:02
Меланія Трамп в елегантному тренчі і з золотою лопатою замість аксесуарів взялася за висадку дерев біля Білого дому
Меланія Трамп (колаж: РБК-Україна)

Меланія Трамп була, як завжди, на "стильному піку"

Меланія Трамп нарешті з'явилася на публіці — вперше за півтора місяці! Сім'я президента США знаходиться на домашній ізоляції через пандемію коронавіруса і ще жодного разу не порушила режим "соціального відчуження". Всі офіційні заходи скасовані, зустрічі перенесені в онлайн-формат. Єдина можливість хоч якось вийти на зв'язок з шанувальниками була у Меланії під час католицької Пасхи 12 квітня. Тоді перша леді США записала вітальне відео зі свого саду, вибравши вишукане плаття яскравого зеленого відтінку. А днями Меланія порадувала шанувальників новим стильним виходом і не менш яскравим образом.

Є ще один захід, який Дональд і Меланія Трамп не змогли проігнорувати — Міжнародний день Землі (22 квітня). Щоб ще раз привернути увагу до екологічної проблеми, подружжя вирішило трохи порушити режим самоізоляції. На зеленій галявині біля Білого дому Меланія і Дональд Трамп разом висадили дерево — клен!

Меланія Трамп в елегантному тренчі і з золотою лопатою замість аксесуарів взялася за висадку дерев біля Білого дому

Меланія Трамп в елегантному тренчі і з золотою лопатою замість аксесуарів взялася за висадку дерев біля Білого дому

Примітно, що навіть для такого заходу Меланія підібрала ефектний діловий образ, продуманий до дрібниць. Все ж дружина президента США розуміла, що в такі дні до її персони буде прикута особливо пильна увага.

І знову фолловери Меланії побачили образ в зелених тонах, що личить приводу. Трамп вибрала сукню-плащ на запах довжини трохи нижче коліна. До речі, зелений також вважається кольором надії.

Тренч від Victoria Beckham Меланія поєднує з сріблястими човниками на гострій шпильці від Manolo Blahnik. Безумовно, таке взуття абсолютно не підходить для висадки дерев. Але місіс Трамп віртуозно впоралася зі своїм завданням навіть на підборах.

Меланія Трамп в елегантному тренчі і з золотою лопатою замість аксесуарів взялася за висадку дерев біля Білого дому

Меланія Трамп в елегантному тренчі і з золотою лопатою замість аксесуарів взялася за висадку дерев біля Білого дому

Перша леді США відмовилася на цей раз від вигадливих аксесуарів. Замість них вона вибрала золоту лопату! Волосся Меланія, як зазвичай, розпустила. А зробила макіяж з акцентом на очі.

Саджанець клена бізнес-леді висаджувала не сама, а в компанії з Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсія і його дружиною. Всі четверо не використовували маски та рукавички, хоча при цьому не дотримувалися і соціальну дистанцію.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках.

Фото в матеріалі: instagram.com/flotus

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