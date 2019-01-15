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"Надя в зграї лебедів": Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2019 - 14:49
"Надя в зграї лебедів": Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Українська артистка весело проводить час в Дубаї

Солістка групи "Время и Стекло", українська співачка Надя Дорофєєва, яка відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями в Дубаї, показала, як весело вони проводять там час, а також похвалилася фігурою в купальнику. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кумедне фото з басейну.

На ньому Надя в блакитному купальнику з високою талією позує у воді серед безлічі надувних лебедів.

"Зняли з @vladimirdantes- #adelechallenge, наржались ) лебеді задоволені, я теж)", - розповіла Дорофєєва.

&quot;Надя в зграї лебедів&quot;: Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ще одним яскравим кадром вона поділилася в "сториз" облікового запису.

&quot;Надя в зграї лебедів&quot;: Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники по достоїнству оцінили яскраве фото, зазначивши красу і фігуру артистки.

"Сама найкрасивіша дівчина на планеті", "Твоя посмішка тепліше будь-яких еміратів", "Боже. Утя серед лебедів", "Головний лебідь Надія", "Надя в раю надувних лебедів", "Дуже красива", "У Дантеса з'явилися суперники!", "Лебідонька", "Надя в зграї лебедів", - з іронією коментують підписники.

&quot;Надя в зграї лебедів&quot;: Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику&quot;Надя в зграї лебедів&quot;: Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, її чоловік Володимир Дантес теж не втримався і зробив смішне фото.

&quot;Надя в зграї лебедів&quot;: Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

Відзначимо, що таким чином зіркова пара приєдналися до всесвітнього флешмобу, присвяченому співачці Адель, яка вирішила залишити сцену. Дантес виклав відео з лебедями, що вийшло в підсумку, на своїй сторінці в соцмережі.

Надя також станцювала на піску в купальнику і жовтій накидці.

&quot;Надя в зграї лебедів&quot;: Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику&quot;Надя в зграї лебедів&quot;: Дорофєєва повеселила забавним фото в купальнику

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва приголомшила несподіваною зустріччю в Дубаї. Вона показала фото в компанії свого колеги Дмитра Монатіка з дружиною Іриною Демічевої.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в день прибуття на дубайський курорт захворіла. Співачка намагалася не втрачати ні хвилини у відпустці, але хвороба поклала е в постіль, правда, всього лише на добу.

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