Отпуск Дорофеевой в Дубае испорчен в первый же день

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева похвасталась гостиничным номером и пожаловалась на недомогание

Украинские звезды в начале года разлетелись в теплые края, Джамала с семьей на Маврикий, Светлана Лобода со старшей дочкой - на Карибских островах, Оля Полякова в Майами, а вот Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отправились в Арабские Эмираты.

В гостиничном номере в купальнике певица из группы "Время и Стекло" провела коротенькую экскурсию и показала как их встретил Дубай, и рассказала об этом в своих stories в Instagram.

"Я вам рум-тур проводить не буду, но покажу две детали. Смотрите, как красиво встречает отель своих гостей. С нашей свадебной фотографией и подушками, на которых вышиты наши имена", - похвасталась теплым приемом певица.

Но, к сожалению зимний отпуск омрачился болезнью Нади, в первый же день поездки она почувствовала себя нехорошо.

"Заболеть в первый день отдыха", - так подписала певица одну из своих фото.

Напомним, что в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой, часть поклонников считает, что смена имиджа сделала певицу старше на 10 лет, другие — хвалят за новый образ.

Кроме того, мы писали, что Надя Дорофеева рассказала о своих нескромных желаниях.

А еще, MONATIK и Дорофеева обменялись плохими шутками.

Факты о Наде Дорофеевой (видео: РБК-Украина)