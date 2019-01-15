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"Надя в стае лебедей": Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2019 - 14:49
"Надя в стае лебедей": Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Украинская артистка весело проводит время в Дубае

Солистка группы "Время и Стекло", украинская певица Надя Дорофеева, которая отдыхает с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в Дубае, показала, как весело они проводят там время, а также похвасталась фигурой в купальнике. На своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное фото из бассейна.

На нем Надя в голубом купальнике с высокой талией позирует в воде среди множества надувных лебедей.

"Сняли с @vladimirdantes- #adelechallenge, наржались ) лебеди довольны, я тоже)", - рассказала Дорофеева.

&quot;Надя в стае лебедей&quot;: Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Еще одним ярким кадром она поделилась в "сториз" аккаунта.

&quot;Надя в стае лебедей&quot;: Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники по достоинству оценили красочное фото, отметив красоту и точеную фигуру артистки.

"Самая самая красивая девушка на планете", "Твоя улыбка теплее любых эмиратов", "Боже. Утя среди лебедей", "Главный лебедь Надежда", "Надя в раю надувных лебедей", "Очень красивая", "У Дантеса появились соперники!", "Лебёдушка", "Надя в стае лебедей", - с иронией комментируют подписчики.

&quot;Надя в стае лебедей&quot;: Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, ее муж Владимир Дантес тоже не удержался и сделал смешное фото.

&quot;Надя в стае лебедей&quot;: Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

Отметим, что таким образом звездная пара присоединились ко всемирному флешмобу, посвященному певице Адель, которая решила покинуть сцену. Дантес выложил получившееся в итоге видео с лебедями на своей страничке в соцсети.

Надя также станцевала на песке в купальнике и разлетающейся желтой накидке.

&quot;Надя в стае лебедей&quot;: Дорофеева повеселила забавным фото в купальнике

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева ошарашила неожиданной встречей в Дубае. Она показала фото в компании своего коллеги Дмитрия Монатика с женой Ириной Демичевой.

Напомним, что Надя Дорофеева в день прибытия на дубайский курорт заболела. Певица старалась не терять ни минуты в отпуске, но болезнь уложила е в постель, правда, всего лишь на сутки.

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Новости Украины певецотдыхНадя Дорофеевафигура
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