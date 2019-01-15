"Идеальный вечер": Надя Дорофеева ошарашила неожиданной встречей в Дубае

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась снимком теплой дружеской встречи, которая произошла в Дубае

Украинская певица Надя Дорофеева, которая отдыхает в ОАЄ с мужем Владимиром Дантесом и друзьями, показала фото в компании своего коллеги Дмитрия Монатика с женой Ириной Демичевой. Совместным снимком, сделанном во время приятной встречи знаменитостей, артистка поделилась на странице в Instagram.

В кадре звезды позируют и весело улыбаются на камеру. Стоит отметить, что Дмитрий Монатик не любит показывать широкой публике свою семью. Этот кадр можно считать редким, ведь он открыто позирует с горячо любимой супругой, матерью своих двоих сыновей, приобняв ее за талию.

"Идеальный вечер - супер встреча. Девочки смеются - мальчики позируют", - подписала теплый дружеский кадр Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева с Владмимиром Дантесом, Дмитрием Монатиком с женой и друзьями (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники отметили, что им очень приятно наблюдать за красивыми парами, особенно, когда они такие открытые и позитивные.

"Все такие красивые и прям конфетка сладкая парочка", "А фото реальное веселое, хорошо вам отдохнуть ребят. Ждём новых клипов", "Зачем все самые красивые люди на одной фотке-то?", "Как же хорошо проводить время в хорошей компании", "Такая теплая и уютная фотка", "Вы здесь очень милые", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Примечательно, что Ирина Демичева, жена Дмитрия Монатика, также разместила в своем Instagram общее фото с друзьями. Судя по снимку, знаменитости провели время в одном из шикарнейших отелей Дубая - Burj Al Arab.

"Чудо встреча в чудо вечер", - коротко подписала она снимок, на котором задорная компания молодых людей с удовольствием позирует на камеру.

Фото: Надя Дорофеева с Владмимиром Дантесом, Дмитрием Монатиком с женой и друзьями (instagram.com/irinademicheva)

Также Надя Дорофеева показала стильный брючный ансамбль, в котором отправилась на встречу с друзьями. Спортивные штаны с лампасами, пиджак свободного кроя, беля футболка с надписью Vogue и босоножки с открытым носком смотрелись на девушки очень стильно.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева показала атмосферный снимок, на котором запечатлена в белом свободном платье, восседающей на огромном "ловце снов".

Напомним, что Надя Дорофеева в день прибытия на дубайский курорт заболела. Певица старалась не терять ни минуты в отпуске, но болезнь уложила е в постель, правда, всего лишь на сутки.

Также Владимир Дантес решил порадовать любимую жену Надю Дорофееву, отправившись с ней в путешествие на огромном воздушном шаре. Пара вместе с друзьями взмыла в воздух ранним утром, встретив рассвет.

Видео: РБК-Украина