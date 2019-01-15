"Порвал в клочья": Дантес и Дорофеева оригинально поддержали Адель

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанаты посчитали, что это лучшее видео за всю историю флешмоба

Надежда Дорофеева и Владимир Дантес, которые недавно были инициаторами забавного флешмоба, оригинально развлекаются в жарком Дубае. Так, в соцсетях недавно появилось видео на страничке Дантеса, с помощью которого они присоединились ко всемирному флешмобу, посвященному певице Адель.

Стоит отметить, что недавно стало известно, что любимица многих британская певица Адель решила на время приостановить свою карьеру и покинуть сцену. Фанаты, обеспокоенные таким решением, решили поддержать певицу оригинальным флешмобом в Instagram, к которому присоединились даже звезды.

Видео: Надувные уточки "поют" песню Адель (instagram.com/vladimirdantes)

"Нас с @nadyadorofeeva порвал в клочья #adelechallenge. Мы долго их выстраивали и наконец-то сняли. Жаль @borodina и @shabanov.rock_n_roll уже дома и разделяют эту ржаку на расстоянии", - подписал видео Владимир Дантес.

Поклонники артистов тут же оценили работу и оставили свои комментарии под видео.

Скриншот: Комментарии к посту Владимира Дантеса (instagram.com/vladimirdantes)

"Ахаха!!! Крутяк";

"Прикольно";

"Это шедевр!!!";

"Клаааааааасс";

"зачёт";

"Адель рулить";

"Позитивизм! Отличного вам отдыха!)))";

"Лучшая версия", - оценили старания супругов подписчики.

Скриншот: Комментарии к посту Владимира Дантеса (instagram.com/vladimirdantes)

"Супер постановка;) Жаль, Адель не пришла такая идея для своего клипа"; "Да их целая армия красоты. Кого-то напоминает — девушки в ожидании принца, с завистью смотрящие на подружку, которая уже в паре с принцем не курицы , а лебеди теперь можно называть, хотя лебеди, пошловато Владимир, вы с Надей супер. Обожаю вас", - написали поклонники.

Скриншот: Надя Дорофеева "строит" уточек stories Instagram (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним ранее мы писали о том, что поклонники Adele запустили трогательный видео-флешмоб в соцсетях.

А еще, мы писали о том, что муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес сравнил себя с пингвином.

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