Надя Дорофєєва потрапила в лікарню на відпочинку за кордоном

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка захворіла в перший же день відпустки

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва за прикладом багатьох інших зірок вирушила відпочивати в теплі краї - разом з чоловіком Володимиром Дантесом вона прилетіла в теплий Дубай (ОАЕ). Однак, як повідомила артистка в Instagram, у неї вже почала складатися недобра традиція - хворіти у відпустці.

Надя опублікувала знімок в нижній білизні біля ліжка в номері і розповіла, що примудрилася захворіти в перший же день відпочинку.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Не знаю як у вас, але по-моєму в мене з'являється традиція - хворіти у відпустці))) Під час роботи у мене немає такої переваги .. а тут - на тобі 2 тижні суцільного задоволення. Хворій - не хочу))) Захворіти в перший день своєї першої подорожі в Дубай - done. Мої нові друзі - температура і кашель - всіляко намагаються перешкодити насолоджуватися довгоочікуваним відпочинком, а тут тааааак красиво і стільки всього заплановано ... Але я все-таки змогла вийти на пляж і трохи погрітися. Решту часу я валялася в нашому красивому номері, в який нам принесли вже 2 пляшки Prosecco ) Мабуть думають , що ми молодята. Ну а як ви розважаєтесь у вільний від роботи час?" - написала Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники занепокоїлися станом співачки і активно бажають їй якнайшвидшого одужання в коментарях.

"Різка зміна клімату б'є по имунці, все зараз хворіють на грип, Одужуйте";

"Бідненька, одужуй швидше. Чекаю нових кліпів і пісень";

"Одужуй Надюшка! Виглядаєш просто обалденно!!!";

"Просто ваш організм так переносить зміну клімату";

"Швидше одужуй і не хворій";

"Шкода тебе, одужуй швидше!!!";

"Навіть коли ти хворієш, все одно така красуня! Одужуй швидше, гарного відпочинку!" - пишуть підписники в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Проте, ймовірно, пізніше виконавиці стало гірше. Спочатку вона і її чоловік показували в сторіз розкішну вечерю в готелі і навіть катання на водних лижах, однак в останній публікації Дантес опублікував відео, де вони з Надею сидять в лікарняній палаті.

"Це Надя Дорофєєва, через неї ми сьогодні не поїдемо на Бурж-Халіфу, тому що ми де? Ми в лікарні. Спасибі, Надь, за екскурсію і за те, що ти завжди хворієш, коли у нас немає страховки", - з гумором прокоментував артист.

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що в мережі активно обговорюють нову зачіску Наді Дорофєєвої, частина прихильників вважає, що зміна іміджу зробила співачку старше на 10 років, інші — хвалять за новий образ.

Крім того, ми писали, що Надя Дорофєєва розповіла про свої нескромні бажання.

А також ми повідомляли, як знімався новий зухвалий кліп групи "Время и Стекло".

Факти про Наді Дорофєєвої (відео: РБК-Україна)