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"Песня про лицо": как снимался новый дерзкий клип группы "Время и Стекло"

Lite » Звезды 20.12.2018 - 19:33

Видео: YouTube-канал "Время и стекло"

Клип "Песня про лицо" популярной украинской группы "Время и стекло" произвел фурор в сети, набрав 600 млн просмотров. Правда, съемки видео на композицию были непростыми и требовали долгой и тщательной подготовки. Об этом рассказал  автор клипа, известный клипмейкер Леонид Колосовский.

По словам режиссера, только подготовка к съемочному процессу длилась три месяца. За это время  рассматривались четыре совершенно разных по концепции сценария, но творческой команде удалось выбрать самый оригинальный.

&quot;Песня про лицо&quot;: как снимался новый дерзкий клип группы &quot;Время и Стекло&quot;

Фото: пресс-служба Леонида Колосовского

"Говоря цифрами, съемки клипа на трек "Песня про лицо" проходили сразу в 2-х самых больших павильонах Киева на протяжении 25 часов, на площадке было задействовано более 450 человек, 400 актеров и танцовщиков в кадре, и 50 участников команды за кадром: стилисты, визажисты, художники по свету, хореографы, постановщики и даже каскадеры. К слову, только в эпизодах "тату-салона" мы сняли 25 харизматичных девушек и парней с необыкновенными татуировками по всему телу", - рассказал Колосовский.

Кроме того, для съемок понадобилось 9 спорт-каров, один из которых - красный ретро-BMW, который пробил кирпичную стену. Интересно, что при этом машина осталась абсолютно целой.

&quot;Песня про лицо&quot;: как снимался новый дерзкий клип группы &quot;Время и Стекло&quot;

Фото: пресс-служба Леонида Колосовского

Для воссоздания особой атмосферы тусовочной андеграундной локации было использовано 4 газовых баллона, которые постоянно выпускали клубы дыма и вспышки пламени, а для освещения съемочного павильона - больше чем 100 киловаттами специального оборудования.

Ранее мы писали о том, что вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала о забавных случаях во время совместной съемки с Владимиром Зеленским в фильме "Я, ты, он, она".

Также группа "Время и стекло" стали номинантами на престижную музыкальную премию YUNA 2019, которая состоится 22 марта 2019 года.

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