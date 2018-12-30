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"Давайте не бояться вместе": Дорофеева рассказала о своих самых смелых желаниях

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2018 - 14:17
"Давайте не бояться вместе": Дорофеева рассказала о своих самых смелых желаниях
Надя Дорофеева (фото: РБК-Украина)

Почти все желания, загаданные певицей три года назад, осуществились

Участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая недавно презентовала "Песню про лицо" и снялась в комедии "Я, ты, он, она", опубликовала в Instagram пост, в котором поздравила украинцев с наступающим Новым годом. Она посоветовала не бояться даже самых "наглых" желаний - ведь они осуществляются.

Певица призналась, что три года назад написала на листике список своих желаний. Теперь же, перечитывая свои желания, она смеется от собственной смелости и "наглости". Но несмотря на такие завышенные требования, вселенная осуществила почти ве желания из списка звезды.

"3 года назад я написала список своих желаний... И вот спустя 3 года я держу этот листочек , читаю и смеюсь. Какая я все-таки была наглая. Но почти все желания сбылись. Я учусь не бояться быть смелее в своих мечтах . Давайте не бояться вместе", - написала артистка в Instagram.

&quot;Давайте не бояться вместе&quot;: Дорофеева рассказала о своих самых смелых желаниях

Скриншот поста: instagram.com/nadyadorofeeva/

Пользователи соцсети поддержали в комментариях любимую исполнительницу.

"Наглая? Ты что! Нет, вообще не наглая! Блин, почему у тебя такой крутой лук? Мне нравится! И тебя с наступающим! Всего лучшего! Пусть наконец-то сбудутся все наши мечты, и чтобы наконец-то кончились эта война", - пожелала _fans_dodo_

"Кстати сходила на "Я, ты, он, она" - все очень понравилось, особенно твои роли. Тебе нужно больше сниматься в таких веселых фильмах", - посоветовала glushenkovaleriia.

"Желаю исполнения желаний, которые остались неосуществленными и крепкого здоровья", - пожелала viktoria_kurylenko.

&quot;Давайте не бояться вместе&quot;: Дорофеева рассказала о своих самых смелых желаниях

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva/

Напомним, недавно мы выбирали самый чувственный наряд украинских звезд.

Ранее мы писали о том, что Иван Дорн устроил истерику в самолете.

Также мы публиковали новость о том, что Дорофеева призналась в сложности съемок с Зеленским.

Видео: РБК-Украина

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