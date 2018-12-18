Музична сповідь Злати Огневич: співачка представила новий альбом

Фото: Злата Огневич (прес-служба)

За словами артистки, це сміливий альбом, зроблений з любов'ю

Відома українська співачка й екс-учасниця Танців з зірками 2018 Злата Огневич, яка порадила оригінальним чином зустріти Новий рік, представила новий альбом під назвою "ГРАНІ". Сама артистка вважає його своєю музичною сповіддю.

Злата назвала прем'єру україномовного студійного альбому своєю дебютною платівкою, в якій вона не боїться експериментувати і задавати тренди нової української музики.

За словами співачки, це сміливий альбом, зроблений з любов'ю.

"Для мене це не просто студійний альбом, для мене це саундтрек моєї оголеної душі. Це сміливий виклик самій собі, це те, на що я довго не наважувалася. Це платівка для тих, хто готовий сприймати нове і незвичне, хто готовий на експерименти зі своїм музичним смаком. Народжені пісні треба відпускати", - коментує Огневич.

Фото: Злата Огневич (прес-служба)

"ГРАНІ" - це альбом контрастів, який максимально розкриває співачку з різних сторін, часом навіть таких, які були заховані від масового слухача. У новій платівці прихильники нової української музики, як сама Злата називає свій стиль, почують вже відомі хіти - "Танцювати", "Do мене" та "Doloni", а також один із заголовних треків диска - танцювальний хіт "Єдиний".

Над цими треками Злата знову співпрацювала зі знаковим для неї автором і композитором Михайлом Некрасовим, який написав для неї відомі пісні "One day", "Pray for Ukraine" та багато інших.

Фото: Злата Огневич (прес-служба)

Крім того, в альбомі присутня і композиція, над якою працював співак Batna і музикант The Maneken. Це трек "Сповідь", текст до якого писала сама Злата у співавторстві з лідером проекту INAYA Катею Роговий. Ця пісня, як і ще один трек "Сила", не тільки розкриває співачку з несподіваних сторін, але і додає свіжий музичний ковток в репертуар артистки.

До речі, над треком "Сила" працювала команда Dynamika Music разом з Кирилом Матюшенко, а сама композиція про сильних духом людей, здатних подолати будь-які перешкоди на шляху до мрії.

Фото: Злата Огневич (прес-служба)

Окремо варто відзначити виконання народної пісні "Чом ти не прийшов" у сучасній обробці. Це абсолютно некомерційний трек, але завдяки Златі Огневич ця відома композиція набула якийсь нез'ясовно глибинний сенс, який максимально передається голосом артистки і однозначно зможе привернути увагу сучасної молоді до культурної спадщини нашої країни

.Завершує сольний альбом Злати Огневич "ГРАНІ" лірична композиція "Чекай", яку написав Олександр Лозовський, а над аранжуванням працював композитор Вадим Лисиця.

Фото: Злата Огневич (прес-служба)

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла, як залишатися молодою і красивою після 30 років. Зірка назвала декілька обов'язкових пунктів, яких необхідно дотримуватися бажаючим бути стрункими і красивими. Почати вона радить з режиму сну.

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