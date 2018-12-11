Злата Огневич посоветовала оригинальным образом встретить Новый год

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица предложила поклонникам при встрече года Желтой Свиньи "танцевать даже под столом"

Украинская певица и экс-участница Танцев со звездами 2018 Злата Огневич поделилась новым фото на своей страничке в сети Instagram. На нем она приветствует со сцены своих поклонников. Также певица предложила своим фанатам достаточно неожиданную, но интересную идею встречи Нового 2019 года.

Отметим, что для своего выступления украинская исполнительница выбрала достаточно откровенный наряд — полупрозрачную блузу черного цвета, под которую надела расшитый пайетками топ, также черного цвета. Певица дополнила образ крупными серьгами и ярким макияжем. В целом, образ получился стильным.

Злата Огневич в кроп-топе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Когда придет Новый год, забудь обо всем и танцуй! Танцуй даже... под новогодним столом", — такой призыв Огневич оставила под новым фото.

Отметим, что в этом зимнем сезоне вещи с пайетками остаются фаворитами модного гардероба. И все же здесь важно правильно сочетать такие комбинации и не переборщить с блеском. Ранее LITE делился советами украинских дизайнеров, которые рассказали, как как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально.

Скриншот комментариев: instagram.com/zlata.ognevich

В свою очередь поклонники Огневич тепло отозвались о новом образе певицы и пообещали ей танцевать всю ночь.

Интересно, что Злата в последнее время довольно часто радует поклонников фотографиями в трендовой одежде из пайеток и блесток. В ее блоге можно найти много образов в блестящих нарядах, один из которых получился наиболее заметным и откровенным.

Злата Огневич довольно часто использует пайетки в образах (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич показала, как сделать свой пресс упругим, поделившсишь пятью советами. Певица рассказала, как подготовить свою фигуру к новогодним праздникам, и призвала не откладывать упражнения на потом.

Кроме того, Злата Огневич также дала советы по правильному питанию и назвала список продуктов, которые должны быть в рационе каждой женщины.

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