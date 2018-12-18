"До мурашек": The Hardkiss представили клип на песню "Коханці"

Видео: THE HARDKISS - Коханці (youtube.com/THEHARDKISS)

Популярная украинская группа The Hardkiss, которая рассказала об экстриме на гастролях, презентовала клип на песню "Коханці". Это история о "токсичных" отношениях, которые поразили жителей целого города. Ролик был опубликован на Youtube-канале группы.

Отметим, что "Коханці" - один из главных синглов нового альбома "Залізна ластівка". За два месяца песня набрала более 2 млн. YouTube-прослушиваний, а на концертах превратилась в самый настоящий гимн "влюбленной" молодежи.

"Даже в мегаполисе судьбы людей тесно переплетаются. Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Прошлые отношения, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании. Но это нормально, так бывает, мы одинаковые в этом отношении. Мы такие, как есть. Главное, во всем этом водовороте не потерять сердце и способность чувствовать", — рассказывает о песне фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Фото: The Hardkiss (пресс-служба)

Режиссером клипа традиционно для The Hardkiss выступил креативный и музыкальный продюсер группы Вал Бебко. Инна Грабар стала вторым режиссером, а оператором-постановщиком был приглашен Ярослав Пилунский, с которым группа работала над видео "Мелодія" и "Organ". Хореографом-постановщиком выступила Юлия Сахневич.

Для клипа "Коханці" The Hardkiss построили целый город - город любовников, каждый из которых травмирован прошлыми отношениями.

Фото: The Hardkiss (пресс-служба)

"Моя героиня в клипе ведет монолог, обращается к любимому человеку, который больше не слышит и ничего не испытывает к ней, - рассказывает Юлия Санина. - Еще одна героиня - это образ чистой невинной души, которая попадает в мир искушения и страсти. Ее белое платье становится грязным от чужих рук - это такой символ влияния, которое люди оказывают друг на друга. В клипе есть еще несколько героев и сюжетных линий, символов и тайных смыслов - пусть зрители прочитают их самостоятельно".

Фото: The Hardkiss (пресс-служба)

Сразу же после выхода видео поклонники начали делиться впечатлениями в комментариях. Практически все остались в восторге от новой видеоработы, а некоторые отметили, что клип просто "до мурашек".

"Вааааууу, агооонь, просто супербомбочка, браво Хардкисс!!!! МИ ТАКІ ЯК Є!!!";﻿

"До мурашек, очень круто!﻿";

"The HARDKISS ви вкрали моє сердечко своїми піснями, це щось неймовірне!!!﻿";

"Атмосферненько)). Да, вот так если подумать, даже в огромном городе все мы через тех или иных людей связаны... любовники везде)﻿";

"Цікавий кліп! Особливо сподобався відео ефект, коли люди переміщались вулицями міста.";

"Ребята,поздравляю вас с грандиозной премьерой!!! Яркий,эмоциональный клип с глубоким смыслом на не менее шикарную песню! Молодцы! Так держать!﻿";

"Юля ми тебе всі дуже любимо!!! Дякую за цю пісню";

"Неймовірна робота,від якої мурашки по шкірі";

"Надзвичайно емоційно, найкращі, як завжди", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/THEHARDKISS)

Напомним, солистка The Hardkiss Юлия Санина приняла участие в подводной съемке "Топ-модели по-украински".

Мы также писали о том, что "Время и Стекло" представили клип на новую "Песню про лицо".

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