Как оставаться молодой и красивой после 30 лет: секреты Златы Огневич

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Секрет фигуры и цветущего вида певицы - ежедневная работа над собой

Певица и участница Танцев со звездами 2018 Злата Огневич, которая блистала на красной дорожке M1 Music Awards 2018, рассказала, как ей удается выглядеть так молодо и сияюще. Секретами красоты и правильного питания артистка поделилась в интервью журналу Viva.

Злата назвала несколько обязательных пунктов, которых необходимо придерживаться желающим быть стройными и красивыми. Начать она советует с режима сна.

"Во-первых, следите за режимом дня, обязательно спите восемь часов, не меньше. Во-вторых, начинайте утро со стакана теплой воды и… с улыбки. Это звучит немножечко странно, но я просыпаюсь и улыбаюсь. Так подсознательно вы приводите в действие положительные функции вашего организма. В-третьих, загляните прямо сейчас в свой холодильник и проверьте, лежит ли там майонез, кетчуп, жирная колбаска и котлетки. Если вы все это обнаружите — немедленно сжечь на костре (смеется). И никогда к этому не возвращайтесь. И последнее правило — спорт. После 30 лет только работа над собой помогает нам выглядеть красиво и ухоженно", - отметила певица.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

По словам Огневич, ее отличный внешний вид - результат регулярной работы над собой.

"Чудес не бывает. Я тоже не принадлежу к категории девушек, которые могут лопать шоколадные круассаны на ночь и не толстеть. Увы, нет. Мой внешний вид - это ежедневный труд над собой. И я готова в этом признаться", - говорит исполнительница.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата также рассказала, какие продукты исключила из своего рациона и что она планирует поставить на праздничный стол.

"Раньше я очень любила сладкое, но потом сама себе задала вопрос: ты хочешь есть все, что угодно, или ты хочешь смотреть на себя в зеркало и нравиться себе. Я для себя выбрала - хочу нравиться себе. И отказалась от сладкого, молочного и мясного. Теперь я предпочитаю индийскую кухню. На новогоднем столе я бы хотела видеть сейтан в лимонном чатни, самосы в тесте, филу со шпинатом, и десерт – легкий мусс из авокадо с керобом и орешками кешью. Это очень вкусно", - призналась звезда.

Напомним, ранее Злата Огневич поделилась с поклонниками полезными упражнениями, которые помогут добиться рельефного и подтянутого живота. Злата призвала подписчиков выйти из зоны комфорта и заняться своей фигурой - тогда будет и результат.

Мы также писали о том, что Злата Огневич назвала 5 продуктов, которые должны быть в рационе каждой женщины, и тогда вы сможете похвастаться стройной фигурой и прекрасным самочувствием.

Кстати, Злата Огневич рассказала, как расслабляется в свободное время. Певица объяснила, как заряжается позитивной энергией.

Злата Огневич: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)