Еще один поп-исполнитель из США снял клип в Киеве

Oliver Tree - Hurt ( видео: Youtube)

Киев становится популярным местом съмок у западных исполнителей. Так, 7 декабря 2018 года еще один музыкант - Оливер Три, выпустил свой второй клип на песню «Hurt» из его дебютного альбома «Ugly is Beautiful». Съемки клипа он предпочел провести в столице Украины. Клип очень быстро приобрел популярность и за пять дней набрал уже более 700 тысяч просмотров на Youtube.

Одним из режиссеров выступил сам начинающий музыкант. Также известно, что в создании клипа принимала участие украинская компания 2332 Films.

Локациями для музыкального клипа стали спальные районы города и Рыбальский мост.

Кадр из клипа Оривера Три - Hurt (скриншот: РБК-Украина)

Oliver Tree - 25-летний музыкант из Калифорнии, США, который выступает в жанрах инди-поп и хип-хоп. В 2017 году он подписал контракт с Atlantic Records.

Это не первый музыкальный клип, снятый в столице, зарубежными исполнителями. Недавно клипы из Киева выпустили американская певица Майли Сайрус и группа Bring Me The Horizon.

Мы недавно писали о том, знаменитая американская певица и голливудская актриса Майли Сайрус выпустила новую видеоработу, снятую в Киеве. Звезда представила клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который также был снят в столице Украины.

Известно также, что популярная рок-группа Bring Me The Horizon презентовала яркий клип к новой песне "MANTRA", ролик которой также был отснят в Киеве.

Кроме того мы писали о том, что посмотреть украинцам по телевизору в новогоднюю ночь.

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