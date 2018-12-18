Музыкальная исповедь Златы Огневич: певица представила новый альбом

Фото: Злата Огневич (пресс-служба)

По словам артистки, это смелый альбом, сделанный с любовью

Известная украинская певица и экс-участница Танцев со звездами 2018 Злата Огневич, которая посоветовала оригинальным образом встретить Новый год, представила новый альбом под названием "ГРАНІ". Сама артистка считает его своей музыкальной исповедью.

Злата назвала премьеру украиноязычного студийного альбома своей дебютной пластинкой, в которой она не боится экспериментировать и задавать тренды новой украинской музыке.

По словам певицы, это смелый альбом, сделанный с любовью.

"Для меня это не просто студийный альбом, для меня это саундтрек моей обнаженной души. Это смелый вызов самой себе, это то, на что я долго не решалась. Это пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и непривычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом. Рожденные песни нужно отпускать", - комментирует Огневич.

Фото: Злата Огневич (пресс-служба)

"ГРАНІ" - это альбом контрастов, который максимально раскрывает певицу с разных сторон, порой даже таких, которые были спрятаны от массового слушателя. В новой пластинке поклонники новой украинской музыки, как сама Злата называет свой стиль, услышат уже известные хиты - "Танцювати", "Do мене" и "Doloni", а также один из заглавных треков диска - танцевальный хит "Єдиний".

Над этими треками Злата вновь сотрудничала со знаковым для нее автором и композитором Михаилом Некрасовым, который написал для нее известные песни "One day", "Pray for Ukraine" и многие другие.

Фото: Злата Огневич (пресс-служба)

Кроме того, в альбоме присутствуют и композиция, над которой работал певец Constantine и музыкант The Maneken. Это трек "Сповідь", текст к которому писала сама Злата в соавторстве с лидером проекта INAYA Катей Роговой. Эта песня, как и еще один трек "Сила", не только раскрывает певицу с неожиданных сторон, но и привносят свежий музыкальный глоток в репертуар артистки.

К слову, над треком "Сила" работала команда Dynamika Music вместе с Кириллом Матюшенко, а сама композиция о сильных духом людях, способных преодолеть любые препятствия на пути к мечте.

Фото: Злата Огневич (пресс-служба)

Отдельно стоит отметить исполнение народной песни "Чом ти не прийшов" в современной обработке. Это совершенно некоммерческий трек, но благодаря Злате Огневич эта известная композиция приобрела некий необъяснимо глубинный смысл, который максимально передается голосом артистки и однозначно сможет привлечь внимание современной молодежи к культурному наследию нашей страны

.Завершает сольный альбом Златы Огневич "ГРАНІ" лиричная композиция "Чекай", которую написал Александр Лозовский, а над аранжировкой работал композитор Вадим Лисица.

Фото: Злата Огневич (пресс-служба)

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, как оставаться молодой и красивой после 30 лет. Звезда назвала несколько обязательных пунктов, которых необходимо придерживаться желающим быть стройными и красивыми. Начать она советует с режима сна.

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