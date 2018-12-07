Кухар, Мейхер і Сумська стали героїнями книги про материнство

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Відомі українки поділилися своїми історіями і порадами

Знамениті українки, кожна успішна у своїй справі і при цьому щаслива мама, стали героїнями книги "Мама втстигне все", в якій розповідається, як знайти баланс між кар'єрою та материнством. Серед знаменитостей, які згадуються в творі, такі зірки як Катерина Кухар, Надія Мейхер, Марічка Падалко, Лілія Ребрик, Ольга Сумська, Юлія Демиденко, Сніжана Єгорова, Анна Кушнерук, Христина Гусіна, Ірина Мерлені, Анастасія Глиевая, Ліна Верес і Наталія Горбаченко.

У цій книзі зібраний досвід і поради кращих професіоналів своєї справи в області психології, педагогіки, медицини.

Вона створена журналістом і прес-секретарем Анастасією Ігнатовою, яка має особистий досвід поєднання материнства і кар'єри.

Одним з найцікавіших розділів для багатьох читачів стане "Історії і досвід щасливих мам з коментарями психоаналітика Анни Кушнерук і педіатра Юлії Савенко". Там - відверті розмови з публічними та успішними жінками, які у невимушеній бесіді розповідають про свій досвід, труднощі і перемоги у питаннях виховання та розвитку дитини, про те, як народження дитини вплинуло на їхнє життя, як їм вдається не тільки досягти успіху в кар'єрі, але і зберегти щасливу сім'ю.

Пропонуємо вашій увазі кілька цитат відомих українок з книги.

Катерина Кухар, прима-балерина

"Тільки після того, як ви налагодите побут і режим, зможете відчути себе вільно. Побудуйте чіткий план: хто везе дитину в школу, звідти її забирає, хто робить з нею уроки, веде на тренування, коли ви її ведете спати, які у вас ритуали перед сном. Важливо щоб у вас було чітке розуміння, хто і коли займається вашою дитиною. Що у дитини на сніданок, обід і вечерю. Іншими словами, мамі потрібні помічники, чим більше, тим краще.

Щоб у вас з'явилося особистий час на маску для обличчя, каву з подругами, заняття хобі. Щоб мамі позбутися відчуття, що "вона сама собі не належить", потрібно мати віддушину, якусь частину життя, в якій вона буде зайнята і в якій буде затребувана. До самодостатньої жінки і ставлення інше. До жінки, яка має свою спеціальність, захоплення, чоловік ставиться інакше, ніж до тієї, яка сидить у нього на шиї, і він знає, що вона нічого не може і не вміє без нього".

Фото: (Вальдемар Горлушко)

Надія Мейхер, співачка і телеведуча

"Я мама, яка дозволяє дитині забруднитися на майданчику. Деякі мами одягають на дітей все краще і відразу, а потім ходять за ними і кричать: "Там не ходи", "З гірки не спускайся, забруднишся". А навіщо тоді виходити на майданчик? Звичайно, щоб забруднитися, щоб кудись залізти, щось вивчити. У нас, на жаль, є ще такий момент, коли батьки намагаються показати свій достаток, що їх дитина краще одягнений, такий весь ошатний. Краще купити річ дешевше для прогулянок і не жаліти її, і дитина буде залишатися собою, радіти, а не стояти біля маминої спідниці. Діти грають, щоб пізнавати світ, якісь маленькі шишки набивати. Звичайно, за дитиною треба спостерігати, дивитися, що він вивчає, якщо потрібно — підстрахувати. Розповісти, як переходити дорогу. Коли кудись їдеш з дитиною, по можливості коментуєш, що його оточує".

Фото: (Віталій Руденко)

Ольга Сумська, актриса

"Успішність не може бути запрограмованою — це як Бог дасть. Але характер виразно дається від Бога і від батьків. Як розшифровується слово успіх? Встигнути все! Значення слова диктує дію, отже, і цілі. Коли людина ставить перед собою мету, він обов'язково повинен написати її на папері. Тато навчив мене фразою: "Який план?" на день, на тиждень, на рік... Це дуже допомагає. Це рушійний момент, який тримає тебе в хорошій формі, ти ставиш завдання, ти їх виконуєш, не забуваєш, що потрібно зробити".

Фото: .facebook.com/osumska

Анна Кушнерук, телеведуча і психоаналітик

"Контейнування – основоположна функція материнства. Мама — контейнер, який приймає всі почуття своєї дитини: її радість і злість, образи, лють... Не за всі ми хвалимо, але всі повинні назвати, позначити і розповісти, як можна реагувати по-іншому.

Деякі мами взагалі хочуть, щоб діти приносили їм тільки "квіточки", а від "камінчиків" позбувалися самостійно. Це неправильно.

Я з щирим і правдивим відчуттям писала розділ цієї книги, тому що пам'ятаю, як, ставши мамою, мені хотілося спертися на чий-то чесний і неидеализированный досвід. Мені дуже хочеться, щоб ця книга, на відміну від більшості інших, стала підтримкою і опорою, а не залякує і попереджає методичкою. Нехай вона дарує інсайти і допомагає знати про себе як про маму більше".

Фото: (Віталій Руденко)

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Відео: РБК-Україна