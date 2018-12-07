Кухар, Мейхер и Сумская стали героинями книги о материнстве

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Известные украинки поделились своими историями и советами

Знаменитые украинки, каждая успешная в своем деле и при этом счастливая мама, стали героинями книги "Мама успеет все", в которой рассказывается, как найти баланс между карьерой и материнством. Среди знаменитостей, которые упоминаются в произведении, такие звезды как Екатерина Кухар, Надежда Мейхер, Маричка Падалко, Лилия Ребрик, Ольга Сумская, Юлия Демиденко, Снежана Егорова, Анна Кушнерук, Кристина Гусина, Ирина Мерлени, Анастасия Глиевая, Лина Верес и Наталья Горбаченко.

В этой книге собран опыт и советы лучших профессионалов своего дела в области психологии, педагогики, медицины.

Она создана журналистом и пресс-секретарем Анастасией Игнатовой, которая имеет личный опыт совмещения материнства и карьеры.

Одной из интереснейших глав для многих читателей станет "Истории и опыт счастливых мам с комментариями психоаналитика Анны Кушнерук и педиатра Юлии Савенко". Там - откровенные разговоры с публичными и успешными женщинами, которые в непринужденной беседе рассказывают о своем опыте, трудностях и победах в вопросах воспитания и развития ребенка, о том, как рождение ребенка повлияло на их жизнь, как им удается не только преуспеть в карьере, но и сохранить счастливую семью.

Предлагаем вашему вниманию несколько цитат известных украинок из книги.

Екатерина Кухар, прима-балерина

"Только после того, как вы наладите быт и режим, сможете почувствовать себя свободно. Постройте четкий план: кто везете ребенка в школу, оттуда его забирает, кто делает с ним уроки, ведет на тренировку, когда вы его укладываете спать, какие у вас ритуалы перед сном. Важно чтобы у вас было четкое понимание, кто и когда занимается вашим ребенком. Что у ребенка на завтрак, обед и ужин. Другими словами, маме нужны помощники, чем больше, тем лучше.

Чтобы у вас появилось личное время на маску для лица, кофе с подругами, занятия хобби. Чтоб маме избавиться от ощущения, что "она сама себе не принадлежит", нужно иметь отдушину, какую-то часть жизни, в которой она будет занята и в которой будет востребована. К самодостаточной женщине и отношение другое. К женщине, которая имеет свою специальность, увлечения, мужчина относится иначе, чем к той, которая сидит у него на шее, и он знает, что она ничего не может и не умеет без него".

Фото: (Вальдемар Горлушко)

Надежда Мейхер, певица и телеведущая

"Я мама, которая разрешает ребенку испачкаться на площадке. Некоторые мамы одевают на детей все лучшее и сразу, а потом ходят за ними и кричат: "Там не ходи", "С горки не спускайся, запачкаешься". А зачем тогда на площадку выходить? Конечно, чтобы испачкаться, чтобы куда-то залезть, что-то изучить. У нас, к сожалению, есть еще такой момент, когда родители пытаются показать свой достаток, что их ребенок лучше одет, такой весь нарядный. Лучше купить вещь подешевле для прогулок и не жалеть ее, и ребенок будет оставаться собой, радоваться, а не стоять возле маминой юбки. Дети играют, чтобы познавать мир, какие-то маленькие шишки набивать. Конечно, за ребенком нужно наблюдать, смотреть, что он изучает, если нужно — подстраховать. Рассказать, как переходить дорогу. Когда куда-то с ребенком едешь, по возможности комментируешь, что его окружает".

Фото: (Виталий Руденко)

Ольга Сумская, актриса

"Успешность не может быть запрограммированной — это как Бог даст. Но характер дается определенно от Бога и от родителей. Как расшифровывается слово успех? Успеть все! Значение слова диктует действие, следовательно, и цели. Когда человек ставит перед собой цель, он обязательно должен написать ее на бумаге. Папа научил меня фразе: "Какой план?" на день, на неделю, на год... Это очень помогает. Это движущий момент, который держит тебя в хорошей форме, ты ставишь задачи, ты их выполняешь, не забываешь, что нужно сделать".

Фото: .facebook.com/osumska

Анна Кушнерук, телеведущая и психоаналитик

"Контейнирование – основополагающая функция материнства. Мама — контейнер, который принимает все чувства своего ребенка: его радость и злость, обиды, ярость… Не за все мы хвалим, но все должны назвать, обозначить и рассказать, как можно реагировать по-другому.

Некоторые мамы вообще хотят, чтобы дети приносили им только "цветочки", а от "камушков" избавлялись самостоятельно. Это неправильно.

Я с искренним и правдивым чувством писала раздел этой книги, потому что помню, как, став мамой, мне хотелось опереться на чей-то честный и неидеализированный опыт. Мне очень хочется, чтобы эта книга, в отличие от большинства других, стала поддержкой и опорой, а не запугивающей и предупреждающей методичкой. Пусть она дарит инсайты и помогает знать о себе как о маме больше".

Фото: (Виталий Руденко)

Напомним, Маша Ефросинина без макияжа умилила селфи с сыном.

Мы также писали о том, что известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая тайно вышла замуж за российского певца Влада Топалова, впервые стала мамой. Артистка родила сына в одной из московских больниц.

Кстати, известный украинский продюсер и клипмейкер Алан Бадоев рассказал, какие у него отношения с единственной дочерью Лолитой, рожденной в браке с Жанной Бадоевой.

Видео: РБК-Украина