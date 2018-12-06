"Мое самое большое деяние": Алан Бадоев о дочери

Фото: Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

По словам режиссера, он безумно благодарен бывшей жене за дочь

Известный украинский продюсер и клипмейкер Алан Бадоев, который украсил обложку мужского глянца, рассказал, какие у него отношения с единственной дочерью Лолитой, рожденной в браке с Жанной Бадоевой. В интервью Вestin.ua 37-летний режиссер признался, что очень рад, что в свое время решился завести ребенка.

Алан утверждает, что общаться с девочкой очень интересно.

"Мне безумно интересно с ней общаться. Это так неожиданно: растет другая жизнь, и она так на тебя похожа — но при этом вообще другая. Я безумно благодарен жизни, я безумно благодарен Жанночке. Если бы в свое время мы не завели ребенка, я бы уже на это не решился. Мне очень сложно влюбиться, а представить человека, с которым я сумасшедшим образом захочу связать свою жизнь на 11 лет, вообще не могу. Как? Это большая ответственность", - говорит Бадоев.

Фото: Алан Бадоев с дочерью (instagram.com/alanbadoev)

Он также отметил, что считает Лолиту своим величайшим достижением.

"Она мой цветок, мое самое большое деяние. Я очень люблю свою дочь, как, безусловно, любой другой родитель любит своего ребенка. Так как мы живем не вместе, у меня есть возможность за ней наблюдать, и каждый раз видеть немного по-другому", - сказал продюсер.

По словам Алана, он хочет дать дочери уверенность, что она может покорить весь мир.

"Хочу, чтобы она знала, что вселенная для нее. Чтобы она знала, что она может творить волшебство. Чтобы она знала, что в этом теле, в этих маленьких кулачках и в сердце столько энергии и любви, что можно покорить весь мир. Я это знаю", - признался звездный папа.

Фото: Лолита Бадоева (instagram.com/alanbadoev)

Он также рассказал, что Лолита и сын Жанны Борис перенесли их развод спокойно, ведь они знали его причину. К тому же, бывшие супруги остались очень хорошими друзьями и между ними нет никакого напряжения.

"Наши дети понимали, почему мы расстались, у нас был на этот вопрос очень честный ответ: "Что-то происходит в сердце мамы и папы". Мы хотели остаться друзьями, любить друг друга так же, и при этом не ругаться. Это было искреннее ощущение. На 11-м году совместной жизни что-то начало меняться, в дом начали приноситься ссоры. Я считаю, родители не имеют права ругаться перед детьми, они должны видеть только искреннюю любовь. То, что мы с Жанной стали лучшими друзьями — это клад. У нас нет в семье напряжения. Я приезжаю на Новый год, мы тусим, мы кайфуем, мы один за одного. Безусловно, это богатство", - подытожил Бадоев.

Фото: Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

Напомним, популярный украинский певец Макс Барских, который примерил необычный образ, представил лимитированную коллекцию, посвященную новому альбому "СЕМЬ". Идейным вдохновителем капсульной коллекции выступил бренд LITKOVSKAYA. А в качестве моделей выступили в том числе сам Барских и режиссер Алан Бадоев.

Мы также писали о том, что Алан Бадоев организовал грандиозное шоу Макса Барских в Киеве, которое попытались сорвать. Однако диверсия не удалась и концерт успешно продолжился.

Видео: РБК-Украина