"Мама болеет": Маша Ефросинина без макияжа умилила селфи с сыном

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

На фото ведущая запечатлена без грамма косметики

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно рассказала об интимном предложении, показала поклонникам трогательное селфи с четырехлетним сыном Сашей. Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Ефросинина позирует в домашней одежде и без макияжа. Как призналась экс-участница Танцев со звездами, она заболела и лечится дома, что очень радует ребенка. Кстати, именно Саша стал автором милой фотографии.

Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мама болеет - Сын счастлив!! С мамой уже четыре дня можно делать все: лечить молоточком ей голову, кормить конфетами, прыгать на ее кровати, когда она спит, и самостоятельно делать с ней корявые селфи", - написала Маша.

Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики в комментариях желают ведущей скорейшего выздоровления и пишут, что она очень красивая.

"Мама очень красивая, выздоравливайте скорее!", "Вы такая красивая", "Скорейшего выздоровления", "Иногда мамам нужно поболеть чуть-чуть, чтобы сделать паузу и побыть больше со своими малюками!", "Маша, вот искренне люблю и восхищаюсь Вами! Особенно Вашей самоиронией. Мне кажется в жизни на самом деле Вы очень простая и такая "своя-своя", "Маша очень красивое фото!", "Доктор" рядом - доктор спокоен! Выздоравливайте!", "У вас такой хорошенький сыночек!" - отметили фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее мы сообщали о том, что телеведущая Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в соцсети трогательное видео со своим маленьким сыном Александром, который читает книжку "Про День рождения белочки".

Также мы писалио том, что Ефросинина рассказала, что нужно знать о домашнем насилии.

Видео: РБК-Украина