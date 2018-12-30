"Давайте не боятися разом": Дорофєєва розповіла про своїх найсміливіші бажання

Майже всі бажання, загадані співачкою три роки тому, здійснилися
Учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно презентувала "Песню про лицо" і знялася в комедії "Я, ти, він, вона", опублікувала в Instagram пост, в якому привітала українців з наступаючим Новим роком. Вона порадила не боятися навіть самих "нахабних" бажань - адже вони здійснюються.
Співачка зізналася, що три роки тому написала на аркуші список своїх бажань. Тепер, перечитуючи свої бажання, вона сміється від власної сміливості і "нахабства". Але незважаючи на такі завищені вимоги, всесвіт здійснив майже ве бажання зі списку зірки.
"3 роки тому я написала список своїх бажань... І ось через 3 роки я тримаю цей листочок , читаю і сміюся. Яка я все-таки була нахабна. Але майже всі бажання збулися. Я вчуся не боятися бути сміливіше у своїх мріях . Давайте не боятися разом", - написала артистка в Instagram.
Скріншот поста: instagram.com/nadyadorofeeva/
Користувачі соцмережі підтримали в коментарях улюблену виконавицю.
"Нахабна? Ти що! Ні, взагалі не нахабна! Блін, чому в тебе такий крутий лук? Мені подобається! І тебе з наступаючим! Всього найкращого! Нехай нарешті здійсняться всі наші мрії, і щоб нарешті скінчилися ця війна", - побажала _fans_dodo_
"До речі сходила на "Я, ти, він, вона" - все дуже сподобалося, особливо твої ролі. Тобі потрібно більше зніматися в таких веселих фільмах", - порадила glushenkovaleriia.
"Бажаю здійснення бажань, які залишилися нездійсненими і міцного здоров'я", - побажала viktoria_kurylenko.
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva/
Нагадаємо, нещодавно ми вибирали найчуттєвіше вбрання від українських зірок.
Раніше ми писали про те, що Іван Дорн влаштував істерику в літаку.
Також ми публікували новину про те, що Дорофєєва зізналася в складності зйомок з Зеленським.
Відео: РБК-Україна