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"Давайте не боятися разом": Дорофєєва розповіла про своїх найсміливіші бажання

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2018 - 14:17
"Давайте не боятися разом": Дорофєєва розповіла про своїх найсміливіші бажання
Надя Дорофєєва (фото: РБК-Україна)

Майже всі бажання, загадані співачкою три роки тому, здійснилися

Учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно презентувала "Песню про лицо" і знялася в комедії "Я, ти, він, вона", опублікувала в Instagram пост, в якому привітала українців з наступаючим Новим роком. Вона порадила не боятися навіть самих "нахабних" бажань - адже вони здійснюються.

Співачка зізналася, що три роки тому написала на аркуші список своїх бажань. Тепер, перечитуючи свої бажання, вона сміється від власної сміливості і "нахабства". Але незважаючи на такі завищені вимоги, всесвіт здійснив майже ве бажання зі списку зірки.

"3 роки тому я написала список своїх бажань... І ось через 3 роки я тримаю цей листочок , читаю і сміюся. Яка я все-таки була нахабна. Але майже всі бажання збулися. Я вчуся не боятися бути сміливіше у своїх мріях . Давайте не боятися разом", - написала артистка в Instagram.

&quot;Давайте не боятися разом&quot;: Дорофєєва розповіла про своїх найсміливіші бажання

Скріншот поста: instagram.com/nadyadorofeeva/

Користувачі соцмережі підтримали в коментарях улюблену виконавицю.

"Нахабна? Ти що! Ні, взагалі не нахабна! Блін, чому в тебе такий крутий лук? Мені подобається! І тебе з наступаючим! Всього найкращого! Нехай нарешті здійсняться всі наші мрії, і щоб нарешті скінчилися ця війна", - побажала _fans_dodo_

"До речі сходила на "Я, ти, він, вона" - все дуже сподобалося, особливо твої ролі. Тобі потрібно більше зніматися в таких веселих фільмах", - порадила glushenkovaleriia.

"Бажаю здійснення бажань, які залишилися нездійсненими і міцного здоров'я", - побажала viktoria_kurylenko.

&quot;Давайте не боятися разом&quot;: Дорофєєва розповіла про своїх найсміливіші бажання

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva/

Нагадаємо, нещодавно ми вибирали найчуттєвіше вбрання від українських зірок.

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Відео: РБК-Україна

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