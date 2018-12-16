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"Спасибо за идеальное утро": Иван Дорн устроил истерику в самолете

Lite » Звезды 16.12.2018 - 16:55
"Спасибо за идеальное утро": Иван Дорн устроил истерику в самолете
Иван Дорн (youtube.com/вДудь)

Певица обрадовалась реакции коллекции

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с "Позитивом" выпустила новый сингл, показала, как на ее успех отреагировал музыкант Иван Дорн. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram-stories.

Так, на опубликованных кадрах видно, что у Дорна случилась настоящая истерика. Еще больше это подогревает то, что на фоновый звук был наложен детский плач. В один из моментов  мимо него проходит стюардесса.

&quot;Спасибо за идеальное утро&quot;: Иван Дорн устроил истерику в самолете

Скриншот из видео: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Чуть позже стало известно, в чем заключалась причина инцидента. Новая песня группы "Время и Стекло" выбилась в лидеры чарта в Youtube.

&quot;Спасибо за идеальное утро&quot;: Иван Дорн устроил истерику в самолете

Скриншот из видео: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, долгожданная премьера нового хита украинской поп-группы "Время и Стекло" с оригинальным названием "Песня про лицо" состоялась 14 декабря. До этого коллектив лишь интриговал своих фанов lyric video на качающий трек. При этом, как говорят солисты группы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), эта песня несет в себе важный посыл и предлагает каждому найти свое лицо.

Также отметим, что ранее ONUKA представила новую песню под названием ХАЩІ

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Новости Украины музыкантНадя ДорофееваИван Дорн
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