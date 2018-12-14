"Время и Стекло" представали клип на новую "Песню про лицо" (видео)

Время и Стекло — Песня про лицо
Долгожданная премьера нового хита украинской поп-группы "Время и Стекло" с оригинальным названием "Песня про лицо" состоялась сегодня, 14 декабря. До этого коллектив лишь интриговал своих фанов lyric video на качающий трек. При этом, как говорят солисты группы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), эта песня несет в себе важный посыл и предлагает каждому найти свое лицо.
Отмечается, что "Песня про лицо" возглавит список хитов нового альбома группы, который обещают выпустить уже в 2019 году. Интересно, что автором слов новой песни группы выступает Потап.
Фанаты группы пришли буквально в "дикий" восторг от новой работы "Время и Стекло".
"Очень крутой клип — просто бомба", — пишет fc.dodoshka.
"У меня нет слов. КЛИП АХН!" — восхищается Katy like.
"Зажигательно! Только что посмотрела...мне понравилось!Ярко, красочно...молодцы!" — отмечает Наталья Васильева.
"По картинке немного напоминает песню Е, бой", — замечает Гейминг.
"Ну в принципе как обычно, сперва какой-то бред, а потом целый день поешь)", — смеется Сладкая Няшка.
"Раньше клипы были лучше, но все ровно прикольно", — пишет Елизавета Майкова.
"Одна из самых кочающих песен", — пишет Daryana Cool.
Алексей Завгородний в клипе нового хита "Песня про лицо"
"Время и Стекло" — слова "Песни про лицо":
Эус Деус Double Trouble
Мчится красный, в нем два хулигана.
Одна длинноногая икона стиля.
А другой - икона музыки, в машине шпилит.
Время и Стекло, Время, Время и Стекло.
А в машине шпилит группа - Время и Стекло.
Главное, чтобы свое лицо ты нашел.
Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.
А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.
Так, что...
Припев:
Каждый сам себе свое что-то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!
***
Мама-ма-мастер, наколи мне масти.
Что бы все от зависти открыли свои пасти.
Коли тату кольщик, коло-колокольчик.
Все мои заценят этот звонкий прикольчик.
Я закрою партаки новым модным шмотом.
Руки в брюки, а на ноги джорданы в полете.
Virtual Reality VR VR
А у меня, с*ка, не маленький.
PR PR
А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.
Так, что...
Припев:
Каждый сам себе свое что то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!
Та-та-та-танцуй... ой...
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!
Напомним, ранее Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах. Поклонники исполнительницы даже назвали ее "Мисс Мира".
Также отметим, что ранее ONUKA представила новую песню под названием ХАЩІ.
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