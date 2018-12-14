"Время и Стекло" представали клип на новую "Песню про лицо" (видео)

Время и Стекло — Песня про лицо

Долгожданная премьера нового хита украинской поп-группы "Время и Стекло" с оригинальным названием "Песня про лицо" состоялась сегодня, 14 декабря. До этого коллектив лишь интриговал своих фанов lyric video на качающий трек. При этом, как говорят солисты группы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), эта песня несет в себе важный посыл и предлагает каждому найти свое лицо.

Отмечается, что "Песня про лицо" возглавит список хитов нового альбома группы, который обещают выпустить уже в 2019 году. Интересно, что автором слов новой песни группы выступает Потап.

Фанаты группы пришли буквально в "дикий" восторг от новой работы "Время и Стекло".

"Очень крутой клип — просто бомба", — пишет fc.dodoshka.

"У меня нет слов. КЛИП АХН!" — восхищается Katy like.

"Зажигательно! Только что посмотрела...мне понравилось!Ярко, красочно...молодцы!﻿" — отмечает Наталья Васильева.

"По картинке немного напоминает песню Е, бой﻿", — замечает Гейминг.

"Ну в принципе как обычно, сперва какой-то бред, а потом целый день поешь)", — смеется Сладкая Няшка.

"Раньше клипы были лучше, но все ровно прикольно﻿", — пишет Елизавета Майкова.

"Одна из самых кочающих песен", — пишет Daryana Cool.

Алексей Завгородний в клипе нового хита "Песня про лицо"

"Время и Стекло" — слова "Песни про лицо":

Эус Деус Double Trouble

Мчится красный, в нем два хулигана.

Одна длинноногая икона стиля.

А другой - икона музыки, в машине шпилит.

Время и Стекло, Время, Время и Стекло.

А в машине шпилит группа - Время и Стекло.

Главное, чтобы свое лицо ты нашел.

Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Припев:

Каждый сам себе свое что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!

***

Мама-ма-мастер, наколи мне масти.

Что бы все от зависти открыли свои пасти.

Коли тату кольщик, коло-колокольчик.

Все мои заценят этот звонкий прикольчик.

Я закрою партаки новым модным шмотом.

Руки в брюки, а на ноги джорданы в полете.

Virtual Reality VR VR

А у меня, с*ка, не маленький.

PR PR

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Припев:

Каждый сам себе свое что то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Та-та-та-танцуй... ой...

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Напомним, ранее Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах. Поклонники исполнительницы даже назвали ее "Мисс Мира".

Также отметим, что ранее ONUKA представила новую песню под названием ХАЩІ.

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