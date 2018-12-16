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"Все очень смеялись": Дорофеева призналась в сложности съемок с Зеленским

Lite » Звезды 16.12.2018 - 13:30
"Все очень смеялись": Дорофеева призналась в сложности съемок с Зеленским
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица не знала, что играет любовницу

Популярная украинская певица и актриса Надя Дорофеева рассказала, как проходили съемки романтической комедии "Я, ты, он, она". Об этом она рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Я не знала, что я играю любовницу. Я считала, что мы в гражданском браке живем, а он мне обещал развестись и обещал-обещал. И я уже его знакомила со своими родителями, а мой любимый не очень хорошо со мной поступал. Вы все увидите", - сказала она.

&quot;Все очень смеялись&quot;: Дорофеева призналась в сложности съемок с Зеленским

Скриншот

Более того, Дорофеева рассказала о наиболее сложном этапе съемок.

"Самым сложным моментом было, когда мне за пять минут до того, как я зашла в кадр, мне изменили текст полностью. И мне нужно было говорить японские названия: "нигириси хугасе", "нигириси какунсе", "нигируси когасе", а я говорила в кадре: "козаке", и все очень смеялись", - подчеркнула она.

&quot;Все очень смеялись&quot;: Дорофеева призналась в сложности съемок с Зеленским

Скриншот

Напомним, ранее Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах. Поклонники исполнительницы даже назвали ее "Мисс Мира". 

Также отметим, что ранее ONUKA представила новую песню под названием ХАЩІ

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