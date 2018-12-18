Языковой факап и чёткие актеры: как прошла презентация комедии "Я, ты, он, она" от "Квартал 95" (фото)

"Я, ты, он, она": презентация новой романтической комедии от "Квартал 95" (видео: LITE)

Студия "Квартал 95" в преддверии Нового года подготовила украинским зрителям киноподарок. 17 декабря в одном из столичных кинотеатров состоялась презентация семейной романтической комедии "Я, ты, он, она", главные роли в которой сыграли: квартальцы Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, актриса и ведущая Настя Короткая, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева. Примечательно, что во время съемок новой комедии Зеленский выступил также одновременно ее режиссером и сценаристом.

Созданная при поддержке Госкино романтическая кинолента (стоимостью 1,3 млн долларов) официально выйдет в украинский прокат 27 декабря. Авторы фильма планируют также показать "Я, ты, он, она" в кинотеатрах Беларуси, Азербайджана, странах Прибалтики. Есть надежды появиться на больших экранах Израиля и Германии.

LITE также посетил пресс-показ фильма "Я, ты, он, она", пообщался с актерами и готов поделится своими выводами.

"Я, ты, он, она": любовным многоугольник с неожиданным финалом

Слева направо: глава Госкино Филипп Ильенко, Владимир Зеленский, Настя Короткая, Дэвид Донсон, Надя Дорофеева, Евгений Кошевой (фото: LITE)

Главные герои Максим (роль Владимира Зеленского) и Яна (Настя Короткая) прожили вместе 10 лет. Их брак нельзя назвать идеальным, но и несчастным его также не назовешь. Профессор Максим и врач Яна — совершенно обычная семья. Долгие годы их брака по итогу превратились в совместное проживание — без любви, страсти, новых открытий. Единственное, что осталось, так это уважение — но и это под вопросом.

Они практически не разговаривают друг с другом, короткие диалоги завершаются взаимными упреками и недовольством. Как результат, Яна и Максим решают развестись. К этому моменту они уже готовы начинать новые жизни отдельно друг от друга. Яна давно мечтает переехать к любовнику Боре (Евгений Кошевой), в Максима влюблена молодая коллега с "чудаковатым" поведением Лена (Надя Дорофеева).

Кстати, ранее Дорофеева призналась в сложности съемок с Зеленским. Певица рассказала о "любовных" сценах.

Кадр из фильма "Я, ты, он, она" (фото: facebook/MeYouHeShe.movie)

Но небольшая формальность превращается в целое приключение. Суд якобы не видит весомых причин для развода, а дотошная судья с дипломом психолога дает паре месяц для примирения. За это время Максим и Яна должны наконец попробовать вместе то, от чего отказывались все эти 10 лет: безумные и даже опасные поступки, сексуальные фантазии, реализация маленьких и больших мечтаний.

Кадры из фильма "Я, ты, он, она" (фото: facebook/MeYouHeShe.movie)

Выполняя желания друг друга, главные герои то мирятся, то ссорятся еще больше, то благодарят, то разбивают семейную посуду. Кажется, что вот-вот — и они наконец поймут, что не могут жить раздельно, они созданы друг для друга. Но раз за разом сюжет романтической комедии заставляет зрителя сомневаться в этом.

Как решится судьба "любовного квадрата", смогут ли Максим и Яна найти общий язык, отпустят ли их новые отношения — об этом станет известно в достаточно неожиданном финале фильма.

Фильм не о профессиях, а об отношениях

Владимир Зеленский: "Фильм об отношениях" (фото: LITE)

Сюжете "Я, ты, он, она" в полной мере соответствует "канонам" своего жанра — классическая романтическая комедия. От киноленты не стоит ожидать глубоких диалогов, головокружительных экшен-сцен, раскрытия актеров. Многие сюжетные линии предсказуемы, а юмор достаточно "шаблонный". И все же со своей главной функцией фильм справляется на 100% — зритель расслабляется, забывает о проблемах и с улыбкой на лице следит за забавными, местами нелепыми приключениями главных героев.

Да и как говорит Владимир Зеленский, "Я, ты, он, она" — фильм об отношениях между людьми, а не о профессиях.

"Знаете, плохие актеры играют профессии, а профессиональные актеры всегда играют ситуацию… Мы играем отношения! Это романтическая комедия. Мы снимаем ситуации и самое главное — это отношения между людьми. Этот сценарий мы можем поставить в театре, заменить или вообще убрать профессии актеров, и от этого комедия не станет хуже", — рассказывает Владимир Зеленский.

Кинодебют Дорофеевой и Короткой

Выяснилось, что обе главные актрисы "Я, ты, он, она" впервые попробовали свои силы в киноиндустрии. Удивительно, но по словам Дорофеевой и Короткой, они давно мечтали о таком опыте и даже загадывали соответствующие желания!

Надя Дорофеева на презентации фильма "Я, ты, он, она" (фото: LITE)

"Признаюсь, в прошлом году на Новый год я загадала такое желание. Это правда! Я хотела сняться в большом кино. Но я даже представить не могла, что меня пригласят сниматься к себе люди, которые снимают лучшие фильмы в нашей стране. Для меня это огромная ответственность! Я так счастлива", — говорит Надя Дорофеева.

Настя Короткая сыграла одну из главных женских ролей "Я, ты, он, она" (фото: LITE)

"Я также загадала такое желание, но не на Новый год, а… весной, — смеется Настя Короткая. — Я подумала, мол, было бы круто сняться в главное роли в каком-то фильме… И вот случились такие крутые съемки, все проходило на таком подъеме! Я даже вспоминала детство. Потому что, наверное, только в детстве ты испытываешь настолько бурные эмоции. Слишком много энергии было".

Отметим, что второстепенные роли в ромкоме "Я, ты, он, она" играют не менее известные украинские актеры и звезды шоу-бизнеса: Ольга Сумская, Станислав Боклан, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Юрий Ткач и другие.

"Актерский состав подобран чётко. Лучшего состава для этого фильма я не вижу… Во-первых, там есть я (смеется). Все супер!" — подчеркнул Евгений Кошевой.

Надя Дорофеева и Евгений Кошевой (фото: LITE)

Зеленский о языковом "факапе" своей новой киноленты: "Мы не смогли перестроится"

Не обошлось и без проблем. Так, многие зрители пресс-показа не смогли не заметить, что фильм "Я, ты, он, она" изначально был снят на русском языке. Хотя позже ленту продублировали на украинский.

Авторы комедии поспешили заверить, что первый сценарий фильма была написан именно на украинском языке. Позже его пришлось перевести на русский из-за литовской актрисы Агне Грудите, которая должна была сыграть главную роль Яны. Со временем Грудите не смогла учувствовать в съемках, а ее роль досталась Насте Короткой. Только вот перестроиться съемочная группа так и не смогла, поэтому за основу взяли сценарий на русском языке. При этом Зеленский подчеркивает: "Не все сцены сняты на русском".

"Мы все свободно говорим на украинском языке — это правда. Но у нас случился факап. Первый сценарий был написан на украинском языке. Потому у нас на главную роль утвердили актрису из Литвы (ред. — Агне Грудите), которая не знает украинского языка. Она и русский плохо понимает, но все же лучше. И нам из-за нее пришлось переписать сценарий. У нас даже было несколько изменений в сюжете фильма. Но за ночь перед съемками актриса не смогла к нам приехать… Изменились локации, диалоги. Мы не смогли перестроиться, — объясняет Владимир Зеленский. — Для нас это был хороший урок".

Также Зеленский объяснил, почему на роль в новой романтической комедии хотели взять именно актрису из Литвы.

"Кастинг был серьезный. И мы не случайно выбрали эту актрису. Нам не нужна была звезда, нам нужна была такая актриса, чтобы люди почувствовали, что это не звезда какая-то, которая просто играет эту роль. Мы с Дэвидом (ред. — одним из режиссеров "Я, ты, он, она" выступил американец Дэвид Донсон) очень хотели, чтобы была такая актриса. Поэтому была выбрана актриса из Литвы, из-за нее мы изменили сценарий", — говорит Зеленский.

"Я, ты, он, она": гости презентации

Певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя (фото: LITE)

Певица Alyosha (фото: LITE)

Юморист Юрий Ткач (фото: LITE)

Народный артист Украины Павел Зибров (фото: LITE)

Актриса Тамара Яценко, сыгравшая роль судьи в фильме "Я, ты, он, она" (фото: LITE)

Продюсер Ирина Горовая (фото: LITE)

Напомним, ранее Кошевой поделился курьезной новогодней историей.

Кроме того, Настя Короткая рассказала, как целовалась с Зеленским.