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"Зважилася і не даремно": Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2019 - 11:39
"Зважилася і не даремно": Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася емоціями від незвичайної пригоди в Дубаї

Популярна українська співачка, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка захворіла і навіть потрапила в лікарню на відпочинку в Дубаї, порадувала шанувальників хорошим самопочуттям. На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що вони з чоловіком Володимиром Дантесом зважилися на яскраву пригоду - політ на повітряній кулі.

Надя опублікувала ніжний знімок, зроблених під час польоту - на ньому Володимир ніжно цілує дружину, а вона щасливо посміхається. За словами співачки, їй спочатку було трохи страшно, однак у підсумку вона залишилася дуже задоволена, що все ж таки зважилася.

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Коли я була маленька, мені чомусь часто снився один і той же сон. Мене несе повітряна куля, я стою в кошику і дивлюся вниз. Бачу на землі лисицю. Вываливаюсь з кошика і падаю в стіг сіна. В цей момент я прокидалася. Снився мені цей сон раз 10. Не знаю до чого, але я побоювалася цього виду транспорту))) А сьогодні зважилася і не даремно ! Було трохи страшно почав. Нас проінструктували як себе вести, яке положення прийняти при посадці. Команда, звичайно, професіонали та ще й харизматичні, весь час жартували ) Емоції - супер! Будете в Дубаї - обов'язково спробуйте", - поділилася емоціями Дорофєєва.

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

Скріншот поста: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам дуже сподобалося ніжне фото Наді і Вови і вони зазначили, що вони дуже красива пара, а також побажали співачці здоров'я.

"Не болів, зайка", "Красиві", "Які ви", "Цікаво, ти така гарна, обожнюю та люблю тебе", "Ві така класна пара", "Які ви красиві, щасливі", "Обожнюю ваші спільні фотки", ну просто котики", "Гарного відпочинку І ніколи більше не болів!", "Ви такі милі, так один одному підходите. Ви краще за всіх", "Яка краса", "Молодець що зважилася" - пишуть користувачі мережі в коментарях.

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

Скріншот коментарів: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва і Дантес також опублікували кілька кадрів з видами з повітряної кулі в "історіях" своїх акаунтів.

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

&quot;Зважилася і не даремно&quot;: Дорофєєва з Дантесом відправилася в повітряну пригоду

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, яким оригінальним способом він відправився на екскурсію з хворою дружиною.

Ми також повідомляли, що Надя Дорофєєва захворіла в перший же день по прибуттю в Дубай. Співачка дуже засмутилася, адже з-за проблем зі здоров'ям їй довелося звернутися в лікарню.

До речі, під час святкування Нового року Надя Дорофєєва приємно здивувала гостей власноруч накритим святковим столом.

Відео: РБК-Україна

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