"Все сама": Надя Дорофеева восхитила гостей праздничным столом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певицу похвалили за ее хозяйственность

Украинская певица и участница известной группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая встретила новый год с необычной прической, удивила гостей щедрым новогодним столом, который она накрыла сама. Соотвествующими кадрами в Instagram-"историях" поделилась подруга артистки, блогер Сабина Мусина.

Девушка пришла в гости к Наде и ее супругу, шоумену и певцу Владимиру Дантесу, и не удержалась, чтобы не похвалить хозяйку за ее радушный прием.

"Я добралась в чужую квартиру. Внимание, посмотрите, какая хозяюшка! Это все приготовила она сама", - заявила на камеру Сабина, нахваливая Дорофееву.

Фото: новогодний стол Нади Дорофеевой (instagram.com/saba13_)

Фото: Сабина Мусина и Надя Дорофеева (instagram.com/saba13_)

Также Владимир Дантес показал веселую компанию, с которой пара встретила 2019 год. Оказалось, что праздник звезды отметили вместе с друзьями-блогерами.

"Семьи блогеров встретились и, самое интересное, почти не сидели в телефонах", – подписал он короткий ролик в "сториз" Instagram.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Судя по видео, гости и хозяева развлекались тем, что играли в популярную настольную игру Alias.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ранее Надя Дорофеева поделилась своими смелыми желаниями и мечтами, часть из которых сбылась, хоть пару лет тому они казалась недосягаемыми. Теперь, загядывая в свой список, артистка не может поверить в происходящее.

К слову, новая композиция группы «Время и стекло», ставшая саундтреком к ленте «Я, ты, он, она», восхитила поклонников, назвавших песню лучшим хитом коллектива за последнее время.

Видео: РБК-Украина