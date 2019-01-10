"Моя любимая не такая": Дантес с Дорофеевой восхитили сеть своей находчивостью

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ведущий придумал необычный способ, как "взять с собой" больную жену, оставшуюся дома с температурой

Популярный телеведущий и блогер, а также муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, каким оригинальным способом он отправился на экскурсию с больной женой. В своем Instagram шоумен показал, что посещает парк развлечений IMG Worlds of Adventure в Дубае в виртуальной компании артистки, которая все это время была с ним "рядом" в качестве фото на телефоне.

Владимир смог даже заочно разделить свои эмоции с женой, оставшейся в гостинице. Он везде фотографировался со снимком певицы.

"Очень советую посмотреть как мы с Надей Дорофеевой съездили в IMG Worlds of Adventure. Многие, когда болеют, находят тысячу причин, чтоб остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor ооочень экстремально, выпили по манго-шейку. Я захотел прокатиться на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального моего взгляда она не устояла и все-таки разрешила. Чудесный день. Вечером пойдём в театр!" - с юмором отметил Дантес.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Подписчики ведущего отметили оригинальность его решения приобщить любимую к экскурсии и разделить с ней эмоции.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Это так гениально и просто, что хочется убиться, что не я придумала!", "Прекрасно провели время с Надей, как говорится", "Это потрясающе", "У Вас отличная жена, Вова. Желаю всем такого взаимопонимания!", "О, хороший лайфхак. Может, Надя и на концертах по скайпу будет выступать?", "Какой милаха, так к Наде относится!" - восхищались комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Позже Надя показала, как ужинает вне номера. На фото из "сториз" она сидит за столом перед тарелкой с экзотическим блюдом и задорно смеется.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Накануне вечером Надя снова пожаловалась на недомогание. Проведя активный день в компании мужа и друзей и даже сходив на шоппинг, певица слегла с высокой температурой. Об этом свидетельствует фото в "историях" ее Instagram.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева заболела в первый же день по прибытию в Дубае. Певица очень расстроилась, ведь из-за проблем со здоровьем ей пришлось обратиться в больницу.

К слову, во время празднования Нового года Надя Дорофеева приятно удивила гостей собственноручно накрытым праздничным столом.

Видео: РБК-Украина