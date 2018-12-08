"А де одяг?": Леся Нікітюк "голою" прогулялася в Дубаї

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча обрала для прогулянки ніжну шовкову сукню в білизняному стилі

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно в "Танах з зірками" отримала "срібло", після закінчення танцювального проекту вирушила відпочивати в ОАЕ. До цього ведуча ділилася з фанатами гарячими фото в стильному оксамитовому купальнику. Тепер знаменитість показала, як проводить час поза пляжу. Знімки опубліковані в профілі телеведучої в Instagram.

"Маленька дівчинка в Саду чудес", — написала Леся підпису до опублікованих знімків.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки ведучої виявилися занадто гарячими для ОАЕ на думку фанатів. Деякі вважають, що Нікитюк краще "одягнутися".

"Дуже красиво і навіть просто офігенно!!! Але найбільше, Леся, офігіваю від твоїх ніг. Такі довгі і красиві. Це твоя фішка", "Для ОАЕ занадто відкритий одяг", "Ідеальна Леська", " А де одяг? Тільки ночнушка чи що?" "Леся, ти звичайно рідкісна красуня, але треба все-таки щось вдягнути", — пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю.

Відео: РБК-Україна