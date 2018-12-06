"БагиняАбуДаби": Леся Никитюк восхитила новыми яркими фото с отдыха

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда призналась, что чувствует себя на высоте

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее поделилась с поклонниками пикантными кадрами из Арабских Эмиратов, где девушка отдыхает после проекта Танцы со звездами, порадовала новыми яркими снимками. На фото, опубликованном в Instagram шоувумен, она предстала в на побережье в купальнике.

Звезда похвасталась стройной фигурой и призналась, что чувствует себя на высоте.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сегодня почуствовала себя золотой карточкой в руках, как когда-то! Только в этот раз я режиссер! Спасибо Rixos Saadiyat Island (отель, - Ред.)!", - подписала Леся кадры.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда также одела широкие солнцезащитные очки, которые придали Лесе дополнительный шарм.

Скрин: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях к посту Никитюк ее поклонники восхищаются ее образом и купают звезду в комплиментах:

"Красотка! Огонь!";

"Леся, какой классный купальник, где купила? Теперь хочу себе такой же";

"Эффектно";

"Ух! Лесечка как всегда стальна и зажигательна! Нет слов! Люблю все, что ты делаешь!";

"Теперь Леся не только Багиняламината, но и БагиняАбуДаби!";

"А ты крутая, высокая, яркая... Умница!";

"Фигура - огонь!";

"Аура фото завораживает"...

Скрин комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам фото в дерзком образе.

Мы также писали о том, что Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала. Вместе с "богиней ламината" позировал и ее партнер по танцевальному проекту Максим Ежов.

Кстати, Леся Никитюк раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами.

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Видео: РБК-Украина