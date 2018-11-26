"Багиня ламината одна": Леся Никитюк высказалась о результатах финала Танцев

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк в шутку отметила, что кубок у нее уже есть

По итогам суперфинала Танцев со звездами 2018, победу получили Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, которая очень душевно и трогательно поблагодарила своего партнера за столь удачный для их пары финал.

Отметим, что к моменту объявления результатов зрительского голосования на паркете остались две пары: Игорь Ласточкин — Илона Гвоздева, а также Леся Никитюк — Максим Ежов. Зрители и члены жюри ждали главный ответ, кто же победит: профессионализм или народная любовь? Как результат, победил именно профессионализм.

Леся Никитюк и Максим Ежов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

По поводу своего участия высказалась также Леся Никитюк. Телеведущая честно призналась: для нее каждое выступление было как последнее. И только благодаря поддержке поклонников, Никитюк смогла дойти до финала, до 14-го выпуска популярного шоу.

"Наше каждое выступление было финальным! Мы каждый раз танцевали, как в последний раз, но благодаря людям, которые нас поддерживали, мы проходили дальше, и делали все возможное, чтобы каждое воскресенье отвлечь зрителей от будничных дел: школа, садик, работа, коммуналка! Мы танцевали и делали шоу, для того чтобы вы улыбались! Танцевали для всех высоких девушек, для обычных людей, которые тяжело работают на заводах, базарах! Молодежи, которая из небольших городов и которая не верит, что можно достичь высот без денег и связей! И я считаю, что у нас это получилось!" — пишет Никитюк на своей instagram-страничке.

Интрига во время объявление результатов Танцев со звездами 2018 (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Никитюк также подчеркнула, что за 14-ть эфиров поняла одну важную вещь: "Танец — как жизнь!"

"Каждый его элемент, как и определенный этап жизни, может быть хорошим или нет, может быть радостным, а может быть болезненным! Кому-то это понравится, а кому-то нет! Но главное — чтобы каждый танец, как и определенный этап жизни, заканчивался овациями! А наши с Максом танцы постоянно заканчивались овациями", —отмечает Никитюк.

Также Никитюк оставила в своем обращении место для шутки.

"Мы выиграли самый дорогой приз — зрительских симпатий! А кубок мне папа еще до начала шоу сделал! Чемпионы каждый год меняются, а #багиняламината ОДНА", — подытожила Леся Никитюк.

Подписчики Никитюк поспешили поддержать свою любимицу.

"Леся, молодець, я думаю, ти повинна була виграти. Але ти для мене переможниця ЗАВЖДИ. Будь такою, як ти є", — пишет kravchenko6470.

"Лесечка, ты для нас всегда будеш номером один! Оставайся всегда собой, двигайся вперед, это не конец, это только начало", — отмечает elenaegorova277.

"Ти все одно найкраща, землячко з Хмельниччини! Хто б там що не говорив, молодчинка! Позитив у всьому", — поддерживает dr_levenetslilia.

"Леся — молодец! Мои дети — твои фанаты. Каждый день спрашивали, когда Леся победит", — признается decor4us.

"Леся, я дуже вами пишаюся! Але і за Ласточкіна теж вболівала! Ви дуже круті і вас обох люблю! Гордість переповнює за вас обох!", — пишет va__lia.

"Леська, я тебе вітаю зі сріблом, ти була на проекті неперевершеною, бажаю тобі ще багато таких звершень, я тобою пишаюся, сонечко", — подчеркивает taniechka_panasiuk.

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк и Максим Ежов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, во время суперфинала Танцев со звездами 2018 чувственный танец контемп исполнила чден жюри проекта Екатерина Кухар вместе со своим мужем Александром Стояновым. Зрители пришли в восторг от их откровенного танца.

Также отметим, что еще один член жюри Танцев Дима Монатик рассмешил своих поклонников забавным видео, на котором выставляет один балл в рамках проекта.

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